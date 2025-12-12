¡Atención, jubilados! ONP iniciará el pago de pensiones a domicilio: AQUÍ las FECHAS clave para diciembre

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los adultos mayores y ante la aglomeración de usuarios en los centros comerciales y entidades bancarias por las fiestas de fin de año, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará en los próximos días el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio en Lima y Callao.

Cabe señalar que, durante este mes de diciembre, además de la pensión habitual, 643 590 pensionistas del DL 19990 reciben una pensión adicional equivalente a su pago mensual, conocida como la "grati". Asimismo, desde el lunes 15 recibirán su depósito los 66 648 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿Cómo solicitar la pensión a domicilio?

Es importante señalar que, el pago de pensión domiciliara se realizará entre el 16 y el 29 de diciembre y serán aproximadamente, 9 609 los jubilados beneficiados por esta disposición opcional. Si en caso deseas acceder a este servicio, sigue estas instrucciones.

Ingresa a onpvirtual.pe → opción "Cobro pensión" → "Quiero solicitar pago a domicilio". Completa tus datos con tu tipo y número de documento, clave virtual, correo y dirección. Las solicitudes presentadas entre el 6 de diciembre y el 9 de enero serán programadas para febrero.

Cronogramas de visitas del personal de la ONP

De acuerdo con el Sistema Nacional de Pensiones, las visitas del personal de la ONP se llevarán a cabo en cuatro etapas, abarcando casi la totalidad de los distritos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, tal como se detalla a continuación:

Lima Sur: 16 y 17 de diciembre : Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Norte: 18 al 20 de diciembre : Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Centro: 22 al 24 de diciembr e: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

e: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia. Segunda visita: 21 y del 26 al 29 de diciembre: se realizará una nueva programación para atender a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera visita.

Finalmente, en caso de alguna consulta, puedes comunicarte a la central "ONP Te Escucha" llamando al (01) 634 2222, opción 1, en el siguiente horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.