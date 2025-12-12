PNP no descarta que el payasito 'Tuki Tuki' podría haber sido víctima de competencia desleal

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El asesinato del conocido payaso 'Tuki Tuki' ha conmocionado el mundo artístico por las sospechosas circunstancias en las que se dio y con el pasar de las horas se han conocido nuevos detalles a tomar en cuenta en las investigaciones. Por ello, la Policía Nacional, ha informado de un nuevo posible móvil que habría originado su trágica pérdida.

PNP tiene nueva hipótesis

El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, coronel PNP Víctor Revoredo, informó que se está haciendo caso al pedido de la familia de 'Tuki Tuki' que pedía se levante el secreto a las comunicaciones del celular de la víctima para que se conozca quién lo cito al lugar donde fue asesinado. Además, reveló información que abre la puerta a una nueva posible causa del asesinato de Roger Gallegos.

"La División de Investigación de Homicidios está viendo el tema del celular para construir y fortalecer las hipótesis, pero cual fuera el motivo acá, sea una competencia desleal, porque era un prestigioso cantante, una persona próspera o sea un tema de extorsión. Cual fuera el motivo acá tenemos que esclarecer este evento criminal", señaló.

Asimismo reafirmó su compromiso por hallar a los responsables de esta trágica pérdida para que no quede impune: "Nosotros no lo vamos a permitir". Además, dio a conocer que debido a la nueva información ligada a extorsión que se ha conocido, su equipo se sumará a las investigaciones.

"Se está trabajando, la división de investigación está trabajando en eso, pero como ha surgido la información que hace tres años esta persona fue víctima de un atentado, es obvio que nosotros tenemos que activarnos en esto y tenemos que sumarnos a estas investigaciones de homicidio", expresó.

Familia exige justicia

Exitosa logró hablar con la familia de Roger Gallegos, quienes se encuentran en los exteriores de la Morgue Central de Lima a la espera de los restos de su difunto para poder darle cristiana sepultura.

"Hace dos años a mi sobrino le habían puesto una granada en la puerta de su vivienda, por lo que mi sobrino viajó a Huacho por un mes para que se calmen las cosas y luego al regresarse ya le estaban pidiendo cupos", reveló su tía entre lágrimas.

Quien ahora ya se encuentra sin vida, vivía con miedo al ser extorsionado desde hace dos menos, pues le pedían S/ 50,000 para evitar atentar contra su seguridad, sin embargo, el payasito 'Tuki Tuki' decidió no pagar porque para él era "darle pie a la delincuencia".

Es por ello que el coronel Revoredo acudió hasta la Morgue Central de Lima y anunció a los medios de comunicación que la División de Investigación de Extorsiones de la PNP se sumará a las investigaciones para hallar a los responsables de este crimen.