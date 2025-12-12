Papa León XIV nombra nuevos obispos para Piura y Chuquibamba

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Papa León XIV realiza cambios en la estructura episcopal de la Iglesia Católica en el Perú realizando el nombramiento de dos nuevos obispos, según dio a conocer la página oficial de la Santa Sede.

Nombramiento de nuevos obispos

A través del oficio de prensa de este viernes 12 de diciembre, titulado Renuncias y nombramiento, informaron del nombramiento de dos nuevos obispos para nuestro país.

Se trata del reverendo Luciano Maza Huamán, quien fue nombrado por el Santo Padre como arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Piura y hasta la actualidad era vicario general de la misma arquidiócesis.

El Sumo Pontífice también nombró al monseñor Juan Carlos Asqui Pilco como obispo prelado de la Prelatura Territorial de Chuquibamba, trasladándolo de la sede titular de Arpi y del cargo de auxiliar de Tacna y Moquegua.

Luciano Maza Huamán es obispo metropolitano de la Arquidiócesis de Piura

Juan Carlos Asqui Pilco es obispo prelado de la Prelatura Territorial de Chuquibamba

Experiencia de nuevos obispos

Maza fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1987, cuenta con un diploma en Teología Pastoral; diploma en Psicología; diploma en Espiritualidad.

Además fue vicario parroquial del Sagrado Corazón de Jesús; párroco de San Silvestre; fue formador, director espiritual y profesor en el Seminario Arquidiocesano San Juan María Vianney; asistente espiritual regional del Instituto secular Presencia del Evangelio; canciller de la Arquidiócesis de Piura; asistente espiritual diocesano del Movimiento Juan XXIII; miembro del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral y miembro de la Vicaría de la Familia.

Asqui fue ordenado sacerdote el 23 de abril del 2000 en la Diócesis de Tacna y Moquegua. Ha ocupado los cargos de asistente pastoral en Coruca, Inclán, Poquera y Tacna; vicario parroquial de San Jerónimo de Ilo y asesor del Movimiento Juvenil; administrador de San Jerónimo de Ilo y asesor espiritual de los grupos eclesiales y carismáticos; párroco de la Santísima Trinidad de Ilo y del Santuario Señor de Locumba en Tacna.

Además fue ecónomo y miembro del Consejo Económico de la Diócesis de Tacna y Moquegua; párroco de San José Misericordioso en Tacna; ecónomo del Seminario Diocesano San José de Tacna ; párroco de San Antonio de Padua en Moquegua; miembro del Consejo Presbiteral de Tacna y Moquegua.

Asimismo, fue vicario episcopal para la Pastoral y para la implementación del Plan de Renovación y Evangelización de la Diócesis, y rector del Seminario Diocesano San José de Tacna. También fue nombrado obispo titular de Arpi y auxiliar dela Diócesis de Tacna y Moquegua.

Es así como el Papa León XIV nombró a dos nuevos obispos para el Perú, en Piura y Chuquibamba, como parte de los cambios en la Iglesia Católica.