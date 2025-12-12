Temblor en Perú HOY, 12 de diciembre: AQUÍ el horario y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de su reporte diario, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa sobre varios sismos ocurridos en el Perú. Conoce cuál fue el último movimiento telúrico que remeció el país este 12 de diciembre y cuál fue su magnitud.

IGP: Temblor remece Perú este viernes

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción.

La entidad encargada de mantenernos informados sobre los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra, es el IGP, que actualmente es liderado por Hernando Tavera.

Además, esta institución, según lo revelado en su portal, tiene como misión el "desarrollar investigación científica, innovación tecnológica y vigilancia permanente de los fenómenos geofísicos para el bienestar de la sociedad de manera eficiente y eficaz". Por ello, a través de sus redes sociales, revelan dónde se registró el último temblor que sorprendió a los peruanos este viernes.

¿Cuál fue la magnitud del último sismo?

Según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, el más reciente temblor sentido hoy, tuvo una magnitud de 3.9 con el punto de referencia a 20 kilómetros al sureste del distrito de Colta, en la provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho.

Este fenómeno se registró a una profundidad de 107 kilómetros con una latitud de -15.26 y longitud de -73.14, teniendo una intensidad entre II-III en Colta.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0805

Fecha y Hora Local: 12/12/2025 02:17:00

Magnitud: 3.9

Profundidad: 107km

Latitud: -15.26

Longitud: -73.14

Intensidad: II-III Colta

Referencia: 20 km al SE de Colta, Paucar del Sara Sara - Ayacucho — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 12, 2025

¿Dónde fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), reportó en su cuenta oficial de X, que el temblor sentido en Ayacucho tuvo como epicentro Quechualla, La Union - Arequipa.

Epicentro del último temblor en Perú, según COEN-INDECI.

Recomendaciones a tener en cuenta

Ante los movimientos telúricos que se registran en el país, Indeci aconseja que en casa siempre debe estar lista una mochila de emergencia, que debe tener elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. Algunos de los artículos que no deben faltar son los siguientes:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos. Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad. Abrigo: manta polar y calzado.

manta polar y calzado. Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates. Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Además, recuerda que tras un temblor de gran magnitud no debes llamar, sino mandar mensajes de texto (SMS) para evitar saturar la red.

Noticia en desarrollo...