Tragedia en SJL: Menor de 15 años falleció torturada al interior de centro de rehabilitación clandestino

12/12/2025

Un terrible hecho sucedió sobre la mañana del último jueves 11 de diciembre en San Juan de Lurigancho. Al interior de un centro de rehabilitación clandestino, una menor de solo 15 años perdió la vida tras haber sido presuntamente asfixiada y torturada por trabajadores del lugar.

De acuerdo a los familiares de la joven y al testimonio de otras internas, los responsables de su cuidado al interior de dicho establecimiento habrían sido los causantes de esta tragedia. La niña, que había ingresado hace solo 3 semanas atrás, fue maniatada con cinta de embalaje en pies y manos, además de que al interior de su boca se le colocó más de un par de medias para evitar que emita palabra alguna.

El centro de rehabilitación cristiano "El Espíritu Santo es mi guía " operaba bajo la tutela de Melanie Sánchez Alemán quien era la directora. Ahí, los familiares hacían el pago de 150 soles semanales para que las jóvenes puedan ser tratadas y cuidadas.

Sin embargo, durante las tres primeras semanas de su internamiento no podían verlas bajo ningún motivo y solo se les enviaba fotos y videos para que puedan ver a sus familiares. Lamentablemente, la joven, que solo llevaba tres semanas internada, perdió la vida a causa de una brutal golpiza que habría sido realizada por una de las hermanas identificada como Angelí Peña.

Mintieron a los familiares

Luego de que el lamentable hecho ocurriera, la joven fue llevada a una posta cercana donde llegó sin vida. Posteriormente, los responsables del centro dieron el aviso a los familiares de la víctima diciéndoles que la menor había sufrido un accidente.

Su madre y hermano indagaron por más información y cuando llegaron al centro médico solo encontraron a la adolescente sin vida. Pero mientras los parientes y otras internas aseguran que la víctima sufrió asfixia y una brutal golpiza, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena del crimen e indicaron que un grupo de compañeras habrían sido las que atacaron a la joven.

De momento, las autoridades detuvieron a los responsables del establecimiento para iniciar con las investigaciones de rigor. Por otro lado, la directora se encuentra no habida luego de lo ocurrido.

De esta manera, una menor de solo 15 años perdió la vida al interior de un centro de rehabilitación clandestino en San Juan de Lurigancho tras haber sido torturada y violentamente golpeada.