Caso Shelya Gutiérrez: Presunto feminicida será extraditado en las próximas horas

12/12/2025

El presunto autor del asesinato de Sheyla Gutiérrez, Jossimar Cabrera, finalmente será extraditado a California, Estados Unidos, lugar donde se cometió el crimen.

Enfrentará juicio

Luego de cuatro meses de una búsqueda de justicia por parte de la familia de Sheyla Gutiérrez desde su asesinato, este viernes 12 de diciembre Jossimar Cabrera, expareja y sindicado como el presunto responsable del feminicidio que remeció a nuestro país durante meses será extraditado a Estados Unidos.

Exitosa, logró dialogar con el padre de la víctima, Jorge Gutiérrez, quien manifestó en nombre de su familia las esperanzas que tienen para lograr conseguir justicia por la gran pérdida de su hija y madre de dos menores.

"Esperamos lograr alcanzar justicia por lo que ha acontecido con mi hija, por la manera tan cruel en la que fue victimada y lo que queremos es lograr la justicia y lo que esperamos es que las autoridades y la Fiscalía de Estados Unidos, que ya están a la espera del extraditado, cumplan con sus funciones para poder llegar y alcanzar justicia", expresó.

Además, descartó que busquen algún tipo de venganza personal, pues resaltó que lo que buscan es que se terminen las investigaciones y se declare culpable a quien sindica como el asesino de su hija. Asimismo, agradeció a las autoridades por el apoyo recibido en este terrible proceso.

Esta acción culmina un procedimiento que avanzó en plazos, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos califica como "acelerado", pues en cuestión de meses se logró esta entrega hacia Norte América, ello con la intervención de la Cancillería e instancias judiciales.

Presunto asesino había huido al Perú

El 16 de agosto se convirtió en un día trágico para la familia Gutiérrez, pues fue cuando hallaron los restos de Sheyla en Estados Unidos, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 9 del mismo mes.

El día de su desaparición, según su madre Helga Rosillo, la joven realizó una videollamada en la que le expresó su intención de separarse de Josimar Cabrera Cornejo, su esposo, y denunciarlo por maltrato.

Cámaras de seguridad captaron al esposo de la peruana desaparecida en EE. UU., caminando alterado y horas más tarde arrastrando un bulto tapado en bolsas.

El hombre, junto a sus tres hijos retornó al Perú y fue intervenido por la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aunque horas más tarde recuperó la libertad al no haber ninguna denuncia en su contra y se dio a la fuga.

Finalmente el 27 de agosto, tras semanas escondido de las autoridades, Cabrera decidió entregarse a la Interpol Lima acompañado de su abogado, desde entonces estuvo preso hasta que el 4 de diciembre el Poder Judicial aprobó su excarcelación para su extradición, la que se llevará a cabo este 12 de diciembre.