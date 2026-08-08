Senamhi advierte fenómeno climatológico desde este 9 de agosto en la sierra centro y sur del Perú

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta ante la previsión de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país entre el domingo 9 y el martes 11 de agosto.

Senamhi advierte fenómeno climatológico los próximos días

De acuerdo lo reportado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se estima que para los próximos días, entre el 9 y 11 de agosto, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país.

¿En que consisten estos cambios climatológicos?

Algunos de los notables cambios en esta zona del país es la presencia de lluvias, granizo, aguanieve y nieve en zonas altoandinas, además de incremento de vientos, descargas eléctricas y episodios puntuales de lluvia y llovizna en la costa. Dadas estas condiciones, la institución alerta a la población para que tomen sus precauciones y puedan optar por utilizar prendas adecuadas que los resguarden del frío.

📣 #NotaDePrensa | #Senamhi #Minam informa que entre el 9 y 11 de agosto, se prevén precipitaciones en la sierra centro y sur, que podrían presentarse como lluvia, granizo, aguanieve y nieve, acompañadas de descargas eléctricas e incremento del viento.



https://t.co/XAdTuOPIMP pic.twitter.com/APUesTjIR1 — Senamhi (@Senamhiperu) August 8, 2026

Según los especialistas del Senamhi, estas condiciones climáticas están relacionadas con la interacción de un sistema meteorológico frío en altura, conocido como vaguada, con el ingreso de flujos de aire húmedo provenientes del este. Esta combinación favorecerá el desarrollo de precipitaciones y cambios en las condiciones atmosféricas de diversas zonas altoandinas.

Asimismo, el incremento de la humedad provocará una mayor cobertura nubosa, situación que podría generar una disminución de la sensación térmica durante el día, principalmente en las localidades ubicadas a mayor altitud. Por ello, las autoridades recomiendan a la población adoptar las medidas preventivas correspondientes ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Lugares que se verán afectados por estos cambios climáticos

Las regiones que tendrán cambios importantes de moderado a fuerte durante estos días serán las siguientes zonas:

Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín Lima Moquegua Pasco Puno Tacna

En ese sentido, el Senamhi señaló que continuará realizando el seguimiento de la evolución de los sistemas meteorológicos para brindar información actualizada a la ciudadanía que se encuentre en las zonas involucradas.

Ante este panorama, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y considerar las recomendaciones de las autoridades competentes frente a la ocurrencia de lluvias intensas, granizo, nieve, descargas eléctricas y fuertes vientos.

Finalmente, el Senamhi advierte sobre el fenómeno climatológico que afectará 14 regiones desde este 9 de agosto en la sierra centro y sur del Perú.