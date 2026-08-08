Asesinan a peligroso delincuente alias 'Careca' en el Callao: era buscado por la Policía Nacional

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Giancarlo Zegarra Cuadros, alias 'Careca', fue asesinado en el Callao luego de que un sujeto que se desplazaba en una moto lineal disparara varias veces contra el vehículo que conducía.

Acaban con la vida de peligroso delincuente 'Careca'

El hecho de sangre se resgistró la tarde este sábado en el que la víctima, de acuerdo a las primeras investigaciones, sería un peligroso hampón que inclusive era buscado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe señalar que, esta víctima mortal fue implicado del asesinato en el 2013 en contra del fotoperiodista Luis Choy, quien laboraba en un reconocido medio de comunicación nacional, según información recopilada por un equipo de Exitosa. El ataque contra el hombre de prensa fue directo descartándose como móvil principal un posible robo.

Dos años después de que se le involucre en el crimen del hombre de prensa, alias 'Careca', quien permaneció en la clandestinidad, fue capturado por agentes policiales y fue llevado hasta un centro penitenciario. Luego de varios años este sujeto fugó de dicho penal por lo que desde entonces se le venía buscando.

De acuerdo a las primeras diligencias que se han venido realizando es que el tipo asesinado figuraría ante el Reniec como una persona fallecida. La escena del suceso se registró exactamente en la avenida José Gálvez.

Un cruce de disparos acabó con la vida de alias 'Careca'

Nuestro medio pudo conocer que Zegarra Cuadros perdió la vida luego de un cruce de disparos que inició específicamente en la avenida José Gálvez cruce con Alfonso Ugarte.

Según la información que maneja la Policía, un sujeto que se encontraba a bordo de una moto lineal disparó en más de diez ocasiones contra un vehículo de color plomo que era manejado por alias 'Careca'. La unidad móvil incluso tiene los impactos de bala en la parte delantera.

Es necesario señalar que en el interior del auto no solo se encontraba el fallecido sino también habría estado quien sería su pareja, quien según se pudo conocer resultó ilesa tras la ráfaga de proyectiles.

Vale señalar que quien manejaba la moto lineal resultó herido debido a que se trató de un cruce de disparos. El joven tiene tan solo 17 años y de acuerdo a datos de la Policía Nacional sería identificado como alias 'Dominick' y lideraría la banda criminal 'Los Injertos del Callao y Ventanilla' e inclusive estaría implicado en el atraco de lingotes oro en San Miguel.

En horas de la tarde de este sábado, un sujeto que iba a bordo de una moto lineal disparó directamente hasta en diez oportunidades contra un automóvil que era manejado por Giancarlo Zegarra Cuadros, alias 'Careca'. Producto de dicho ataque este sujeto falleció y según información preliminar sería un peligroso delincuente que era buscado por la Policía Nacional.