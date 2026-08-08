Sismo en Junín: Midis adelanta pensión para usuarios del Programa Contigo en zonas afectadas

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las acciones de respuesta ante la emergencia generada por el sismo de magnitud 5.1 registrado en Junín, el Midis aprobó el adelanto de pensión para los usuarios afectados por el movimiento telúrico ocurrido el pasado 18 de julio.

Midis dispone adelantar la pensión para usuarios afectados por el sismo

A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que desde este 7 de agosto, los usuarios del Programa Nacional Contigo, podrán recibir de manera adelantada la pensión no contributiva destinada a usuarios continuadores que residen en los distritos declarados en estado de emergencia.

"Desde el 7 de agosto, usuarios continuadores del programa Contigo en zonas afectadas por el sismo reciben de manera anticipada su pensión no contributiva", afirma el comunicado.

Dicha iniciativa busca garantizar la continuidad de los servicios de protección social y brindar apoyo oportuno a los damnificados que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por los daños ocasionados por el temblor de considerable magnitud en Junín.

¿Quiénes recibirán el adelanto de la pensión?

El adelanto beneficiará a los usuarios del Programa Nacional Contigo, dirigido a personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema, que viven en los distritos incluidos en la declaratoria de emergencia.

En la provincia de Chupaca, los beneficiarios corresponden a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos y Ahuac. Mientras que, en la provincia de Huancayo, la medida alcanza a los usuarios residentes en Chupuro, Viques, Huacrapuquio y Huayucachi.

Pensión se comenzó a transferir desde el 7 de agosto

La resolución establece un cronograma focalizado correspondiente al Padrón IV-2026 para los usuarios continuadores del Programa Contigo en Junín. Según lo dispuesto, la fecha de transferencia de la pensión no contributiva fue establecida para el 7 de agosto de 2026.

En tanto, el cronograma regular de pagos continuará vigente para los beneficiarios del programa que residen en el resto del país. En ese sentido, el director ejecutivo del Programa Nacional Contigo, Miguel Armando Murillo Paredes, destacó que la medida permitirá brindar asistencia inmediata a las personas con discapacidad severa y sus familias durante este contexto de emergencia.

Finalmente, mediante esta medida de adelanto de pensión para los afectados de Junín, el Midis reafirma su compromiso de proteger a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza y garantizar la continuidad de los servicios de protección social ante situaciones de emergencia en el país.