26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda inició la instalación de 14 motobombas en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo para retirar el agua acumulada en zonas críticas de Lima Sur. Dos equipos ya fueron colocados y probados.

Motobombas tendrán mangueras de hasta dos kilómetros

Los equipos forman parte de las acciones preventivas ante el incremento de las lluvias. Sus mangueras de descarga pueden alcanzar hasta dos kilómetros y permitirán trasladar el agua empozada hacia un colector, mediante un punto de conexión habilitado por Sedapal para facilitar su evacuación segura.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, informó que las dos motobombas instaladas corresponden al sector 1 de VES, identificado como uno de los puntos más críticos. Ambas unidades fueron sometidas a pruebas de funcionamiento en la zona.

Ministro supervisó las obras.

Para definir dónde colocar los equipos, el Ministerio de Vivienda realizó un levantamiento topográfico con drones. Este trabajo permitió ubicar las zonas más bajas, donde suele acumularse el agua durante las precipitaciones, especialmente en sectores de VES y VMT.

El sistema contempla 14 motobombas distribuidas en puntos críticos de ambos distritos. Las unidades utilizarán mangueras que pueden extenderse hasta dos kilómetros, mientras que la conexión habilitada por Sedapal permitirá conducir el agua retirada hacia un colector para facilitar su evacuación durante las lluvias intensas.

Motobomba

Reemplazan tramo del colector principal en Villa El Salvador

De manera paralela, se ejecuta el reemplazo de un tramo del colector principal de desagüe en VES. La infraestructura tenía varias curvas que dificultaban el paso del agua, por lo que se realizan trabajos para mejorar su recorrido y capacidad de evacuación actualmente.

El ministro indicó que faltan aproximadamente 70 metros para culminar esta intervención. Los trabajos forman parte de las medidas que acompañan la instalación de los equipos de bombeo en Lima Sur, donde se registraron problemas por acumulación de agua y daños en las redes de desagüe.

Apoyo de Sedapal

Las acciones se desarrollan en otras regiones del país, entre ellas Ica y Piura, ante el pronóstico de lluvias de mayor intensidad. En esas zonas se utilizan Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia, conocidos como SARES, con motobombas de gran capacidad.

Con la instalación progresiva de las 14 motobombas, VES y VMT contarán con equipos para evacuar aguas empozadas en puntos críticos. A estas labores se suman la conexión al colector y el reemplazo de la red principal de desagüe local.