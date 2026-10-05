Ataque contra pollería en Cercado de Lima: sujetos disparan 3 veces contra negocio y dejan una nota

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una pollería - chifa fue atacada a balazos durante esta madrugada en el Cercado de Lima. Dos sujetos abrieron fuego hasta en tres oportunidades contra la fachada del negocio que se encuentra ubicado en una vivienda multifamiliar y han dejado una nota que respondería a un caso de extorsión.

Sujetos disparan hasta tres veces contra pollería en Cercado de Lima

Nuestro medio pudo conocer que el hecho se suscitó al promediar las 4:00 a.m., de este lunes, 5 de octubre, en el jirón Ramón Cárcamo en la citada jurisdicciión capitalina. Hasta allí llegaron dos sujetos quienes abrieron fuego contra el portón de color negro del negocio llamado 'D' Kristel'.

El establecimiento se encuentra localizado en la zona baja de una vivienda multifamiliar. Fueron un total de tres disparos los que realizaron los tipos. De los cuales dos ingresaron y traspasaron la puerta, mientras que rebotó y el casquillo permanece en plena pista aún a la espera de los peritos de Criminalística para llevar a cabo las diligencias correspondientes según la ley.

Cabe mencionar, que los tipos dejaron una nota incrustada en una de las rendijas del portón. El papel, de color blanco, aún permanece en el lugar y no ha sido abierto ni potr el dueño ni tampoco por los efectivos de la Policía Nacional (PNP).

Tras apersonarse al lugar de los hechos, las autoridades policiales procedieron a cercar la mitad de la vivienda multifamiliar en el que se ubica la tienda. Vale señalar que este ataque corresponderí a un acto de extorsión.

Dueño de la pollería se pronuncia tras ataque a balazos

Exitosa pudo conversar con el propietario de la pollería - chifa para que brinde sus descargos luego de que se produzca este atentado. Señaló que se ha visto impresionado por este ataque armado contra su negocio porque no ha recibido amenazas previamente.

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