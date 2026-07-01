SJL: Policía captura a presunto sicario de 18 años que iba a atacar a conductor de transporte público

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú logró la captura de un presunto sicario que habría planeado atentar contra el conductor de una empresa de transporte público en San Juan de Lurigancho. El detenido, identificado como Kevin Jeffrey Flores Arcos, de 18 años, alias "JJ", es investigado por su presunta participación en hechos delictivos previos.

Capturado por agentes encubiertos

El operativo se ejecutó cuando el sujeto abordó una unidad de la empresa de transportes Las Flores, sin saber que era vigilado por dos agentes policiales vestidos de civil. Según las primeras diligencias, el joven mostró una actitud sospechosa durante el trayecto, lo que alertó a los efectivos que ya seguían su movimiento dentro del vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso descendió rápidamente del bus a la altura de la avenida 14 de Canto Grande, intentando huir de la intervención. Sin embargo, fue seguido de inmediato por los agentes encubiertos, quienes lograron reducirlo tras una breve persecución, pese a que el intervenido intentó oponer resistencia en plena vía pública.

El general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, brindó detalles del operativo y explicó cómo se desarrolló la captura. "Ha subido en uno de los vehículos de la empresa de Las Flores. Estando dentro del vehículo, observan a un sujeto en actitud sospechosa y él al observar personal policial baja raudamente a la altura de la 14 de Canto Grande y fue intervenido por el personal que se encontraba de civil y lograron capturarlo, intentó poner resistencia pero fue reducido", indicó.

Durante la intervención, los agentes encontraron en poder del detenido un arma de fuego, dos equipos celulares y siete municiones. De acuerdo con la Policía, el sujeto habría tenido la intención de ejecutar un ataque armado contra el conductor o incluso contra los pasajeros de la unidad intervenida, lo que elevó la gravedad del caso.

🔴🔵 SJL: PNP captura a presunto sicario cuando pretendía atentar contra conductor de empresa Las Flores.



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Detenido tiene antecedentes

Las investigaciones preliminares señalan que el detenido estaría vinculado a otros hechos criminales ocurridos en la zona. Entre ellos, el asesinato de un obrero el pasado 27 de mayo y disparos contra la empresa de transportes Santa Catalina el 23 de junio del año pasado, además de actos de intimidación vinculados a extorsión.

"El 6 de junio de este año, a través de las imágenes, se puede observar que este es el sujeto por la ropa que lleva y la descripción que tiene, es el sujeto que entra en una botica en el Mercado Guadalupe con mensajes extorsivos", expresó el general Castillo, reforzando la hipótesis de su participación en una red criminal activa en SJL.

Finalmente, la Policía indicó que el joven integraría la banda criminal 'La Nueva Generación de Huáscar'. El caso quedó en manos del Depincri 1 de San Juan de Lurigancho, que continuará con las diligencias para determinar su responsabilidad en otros atentados y posibles conexiones con organizaciones dedicadas a la extorsión en el transporte público.