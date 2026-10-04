Cercado de Lima: automóvil se accidenta y vuelca frente al Centro Cívico y genera congestión en la vía pública

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tranquilidad en las inmediaciones del Cercado de Lima durante la jornada electoral se vio drásticamente interrumpida durante la tarde de este domingo por un violento y repentino siniestro vial.

Un automóvil particular terminó volcado con las ruedas hacia el cielo en la transitada avenida Inca Garcilaso de la Vega, justo frente a la concurrida entrada principal del centro comercial Real Plaza del Centro Cívico.

El fuerte estruendo del impacto retumbó entre los transeúntes que circulaban por esta estratégica arteria capitalina, convirtiendo un desplazamiento rutinario en un dramático escenario de profunda tensión, asombro e incertidumbre para decenas de peatones, compradores y conductores que transitaban por la zona.

Respuesta de emergencia e impacto vial

El vehículo volcado quedó varado en un tramo sumamente crítico de la calzada, peligrosamente en medio de un tramo destinado a la ciclovía. Esta inusual posición geográfica generó de inmediato un severo cuello de botella que ralentizó el paso continuo de los automóviles, buses de transporte público y ciclistas que intentaban desplazarse hacia el centro histórico.

Tras la rápida alerta emitida por los alarmados testigos del accidente, al menos 3 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron con absoluta presteza hacia el lugar. Alrededor de las 2:08 p.m., los hombres de rojo acudieron para atender la contingencia, de la cual aún se esperan novedades sobre posibles heridos o afectados.

#LOÚLTIMO Accidente de auto se registra en los exteriores del Centro Cívico, Centro de Lima. https://t.co/lMnVsONjfc — Roger García (@Aderly) October 4, 2026

Conmoción entre transeúntes y ciclistas

La dramática escena provocó una rápida aglomeración de peatones que se aproximaron con evidente estupor para observar los severos daños materiales sufridos por el coche.

Mientras los rescatistas y paramédicos trabajaban arduamente en asegurar el perímetro para prevenir potenciales derrames de combustible o nuevos choques en la vía, varios ciclistas debieron detener su marcha bruscamente, pues la carrocería siniestrada bloqueaba parcialmente su carril de circulación.

Este impactante suceso vial pone de manifiesto la constante vulnerabilidad que se vive en las arterias más transitadas de la capital, donde cualquier despiste o imprudencia al volante puede desencadenar una situación de alto riesgo en cuestión de segundos.

Mientras las autoridades de la Policía Nacional realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control de la unidad, resulta urgente exhortar a los conductores a mantener la máxima cautela y respetar los límites de velocidad para garantizar la seguridad de todos en la vía pública.