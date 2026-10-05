Comas: delincuentes ingresan a antiguo local bancario y roban objetos de alto valor durante las elecciones

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de delincuentes habría ingresado durante la mañana del último domingo a un local ubicado en la cuadra 71 de la avenida Universitaria, en la zona conocida como El Retablo, en Comas, para sustraer diversos objetos de alto valor. El hecho ocurrió mientras gran parte de la población y las autoridades se encontraban concentradas en el proceso electoral.

Robo durante las elecciones

Según denunció la propietaria del predio, alrededor de las 10 u 11 de la mañana, siete sujetos habrían llegado hasta el inmueble, que anteriormente funcionaba como una extensión de una entidad financiera. Los individuos habrían utilizado objetos y herramientas para romper las mamparas y puertas de vidrio, logrando ingresar al establecimiento.

Una vez dentro, los presuntos delincuentes habrían recorrido el local y sustraído diferentes artículos que representarían un importante perjuicio económico para la propietaria. Entre los objetos robados se encuentran cables pertenecientes al sistema de aire acondicionado, además de diversas conexiones y otros componentes cuyo valor sería elevado.

"Parece que han entrado siete individuos, delincuentes, y dicen que ha sido aproximadamente a las 10 u 11 de la mañana, han venido con objetos, ya preparados para ingresar, han roto la puerta de ingreso, la otra puerta de vidrio, y no sé cómo lo han hecho, pero luego han subido el segundo nivel y ya han sacado todas las tazas, antes no han desmantelado de la casa", expresó.

La propietaria explicó que el inmueble se encontraba completamente vacío y sin inquilinos desde hace aproximadamente dos meses. Esta situación habría sido aprovechada por los sujetos para ingresar sin levantar sospechas y llevarse los objetos que permanecían en el interior del establecimiento.

🔴🔵 Comas: Rompen mamparas y roban exlocal de entidad financiera 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/pJchriPqNI October 5, 2026

El robo habría ocurrido en plena jornada electoral, cuando la atención de las autoridades y gran parte de la ciudadanía estaba concentrada en las elecciones. Tras conocerse el hecho, el caso quedó a cargo de la Policía de la zona, que deberá realizar las diligencias correspondientes para identificar y ubicar a los responsables.

El robo evidencia cómo los inmuebles desocupados pueden convertirse en puntos vulnerables frente a la delincuencia. En este caso, los sujetos habrían aprovechado que el local permanecía vacío para ingresar y sustraer materiales de considerable valor. Ahora, las investigaciones policiales serán claves para determinar cómo actuaron, identificar a los responsables y establecer las circunstancias exactas del hecho.