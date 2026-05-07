Municipalidad de Lima acude al TC para frenar acuerdo del JNE sobre votos en la capital

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), mediante su alcalde Renzo Reggiardo presentó una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar los efectos de un reciente acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La comuna busca proteger el derecho al voto ciudadano tras las recientes elecciones generales.

El conflicto por los votos en Lima

La gestión municipal, encabezada por Renzo Reggiardo, interpuso este recurso legal contra el acuerdo del Pleno del JNE del 23 de abril. La institución edil considera que se ha declarado inviable de forma injustificada cualquier medida restaurativa del sufragio en la capital.

Según el documento presentado, la intención es evitar que la decisión del organismo electoral genere daños irreparables mientras el TC resuelve el fondo del conflicto. La medida se ampara en el artículo 110 del Nuevo Código Procesal Constitucional vigente actualmente.

El municipio capitalino aclara que esta solicitud no pretende que el Tribunal convoque a nuevos comicios ni que reemplace las funciones del JNE. El objetivo central es garantizar que no se cierren las vías legales para proteger el voto de los ciudadanos limeños.

La @MuniLima ha presentado ante el @TC_Peru una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del @JNE_Peru del 23 de abril de 2026, en el extremo que declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana. pic.twitter.com/jT9dhnEAvw — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 7, 2026

Estrategia legal ante el Tribunal Constitucional

El recurso fue ingresado formalmente el 7 de mayo de 2026 bajo el patrocinio legal del estudio del jurista Gerardo Eto Cruz. Se argumenta que el JNE ha clausurado toda alternativa de tutela, lo cual afectaría directamente la representatividad de los electores de Lima Metropolitana.

Según el cargo de recepción del TC, la medida cautelar es una pieza clave dentro de un proceso competencial más amplio. El documento enfatiza la necesidad de suspender la aplicación del acuerdo del JNE para asegurar la transparencia del proceso electoral peruano.

Esta acción legal ocurre en un momento de alta tensión política tras el cierre de las mesas de votación y el conteo oficial. La resolución que tome el Tribunal será determinante para definir si existen mecanismos para corregir las afectaciones reportadas durante la jornada electoral reciente.

El máximo intérprete de la Constitución deberá evaluar si existe un peligro en la demora que justifique otorgar la medida cautelar solicitada. De proceder, el acuerdo del JNE quedaría suspendido, permitiendo que se evalúen medidas adicionales para restaurar el sufragio afectado en la jurisdicción.

Es fundamental entender que esta medida cautelar ante el TC busca revertir la decisión del JNE sobre el sufragio en Lima. La justicia deberá determinar si es posible aplicar una medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana próximamente.