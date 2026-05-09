SMP: Sicario acaba con la vida de hombre en la puerta de su casa por presunto ajuste de cuentas

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Terror en Lima Norte. Un hombre fue asesinado a balazos frente a su vivienda, en San Martín de Porres, y la Policía presume que se trataría de un ajuste de cuentas. El sicario que acabó con su vida se dio a la fuga y actualmente las autoridades están trabajando para identificarlo mediante las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el crimen.

Hombre es asesinado en la puerta de su casa en SMP

Según información policial, el hecho ocurrió en la cuadra ocho del jirón Huaraz y la víctima fue identificada como Carlos, quien fue interceptado por un sujeto que iba a bordo de una motocicleta. El atacante bajó de su vehículo para dispararle directamente en la cabeza y luego darse a la fuga con rumbo hacia la avenida Perú.

Testigos del crimen dieron aviso a la Policía, cuyos agentes llegaron a los pocos minutos y pudieron auxiliar a Carlos, llevándolo al hospital Negreiros. Sin embargo, los médicos solo confirmaron su deceso debido a la ferocidad y precisión con la que fue atacado.

Hasta el centro de salud llegaron familiares de Carlos, quienes se rehusaron a responder a los medios de comunicación. Por su lado, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, debido a que la víctima no sufrió ningún robo de sus pertenencias, lo cual indica que el sicario fue directamente con la intención de asesinarlo.

Finalmente, se informó que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Central de Lima mientras continúan las diligencias para esclarecer el móvil del crimen e identificar al sicario que acabó con su vida.

🔴🔵 SMP: Hombre es asesinado a balazos en los exteriores de su vivienda.



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Otro asesinato en SMP

Hace dos días, la policía informó que un hombre habría sido ejecutado en un descampado de San Martín de Porres de más de 10 balazos en el rostro. El hecho se habría dado en la madrugada de este jueves 7 de mayo y horas después fue descubierto por los vecinos del lugar.

De acuerdo a los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú, la víctima, que aún no ha sido identificada por las autoridades, habría sido llevado con engaños hasta la zona conocida como Chuquitanta donde ya se han registrado hechos similares.

Cerca de las 3 de la mañana, vecinos señalaron haber escuchado los disparos dentro del descampado. Luego de unas horas, los lugareños se acercaron hasta el lugar confirmando la presencia de un cuerpo sin vida y sin documentos de identidad.

Es así que, las autoridades continúan recopilando imágenes de las cámaras de seguridad y tomando declaraciones de los vecinos para identificar al responsable del crimen. Mientras tanto, el asesinato ha generado temor entre los residentes de San Martín de Porres, quienes exigen mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en la zona.