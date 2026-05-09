Bad Bunny formará parte de la película 'Minions & Monsters' con su nuevo tema 'EoO'

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny vuelve a sorprender a sus seguidores con una inesperada colaboración en el cine animado. El artista urbano forma parte de la nueva película Minions & Monsters gracias a su reciente tema EoO, el cual acompaña el tráiler oficial de la esperada producción de Universal Pictures y Illumination.

Bad Bunny en el universo de los Minions

El avance de la cinta se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales debido a la energía que transmite la canción del "Conejo Malo". En las imágenes se puede ver a los populares personajes amarillos viviendo una nueva aventura mientras intentan abrirse camino en un Hollywood lleno de monstruos, caos y situaciones absurdas. El ritmo urbano de "EoO" encaja perfectamente con el estilo divertido y acelerado de los Minions.

La participación de Bad Bunny en esta franquicia representa un nuevo paso en su presencia dentro de la industria del entretenimiento internacional. En los últimos años, el cantante no solo ha destacado en la música, sino también en proyectos relacionados con el cine, la moda y la cultura pop. Por ello, muchos fanáticos celebraron verlo ligado a una de las sagas animadas más exitosas del mundo.

Con esta inesperada unión entre los Minions y Bad Bunny, "Minions & Monsters" apunta a convertirse en uno de los estrenos familiares más comentados de la temporada. Además, la presencia musical del artista puertorriqueño promete atraer tanto a los seguidores de la franquicia como a los fanáticos del reggaetón.

Bad Bunny en la MET Gala

En una noche donde el espectáculo suele medirse por el brillo y la presencia de figuras internacionales, el cantante puertorriqueño decidió ir en una dirección completamente distinta a lo convencional y retrató como se vería en el futuro. El llamado "Conejo Malo" sorprendió al presentarse caracterizado como un hombre de avanzada edad, llevando el concepto de la Met gala a otro nivel.

La temática de este año, centrada en la idea de que la moda es una forma de arte, sirvió como punto de partida para una propuesta que apostó más por la interpretación que por el exceso visual.

A diferencia de los demás asistentes que usan piezas llamativas o accesorios deslumbrantes, Bad Bunny optó por construir un personaje completo, demostrando que la moda también puede ser narrativa a través de los años.

Es así que, la participación de Bad Bunny en Minions & Monsters ha despertado gran expectativa entre el público. Gracias al tema EoO, la película busca conectar con nuevas generaciones y convertirse en uno de los estrenos animados más populares y comentados de la temporada.