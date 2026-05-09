Comas: Ataque armado contra una obra de pavimentación deja un muerto y un herido

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia no da tregua en Lima Norte. Un trabajador de construcción murió y otro quedó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en una obra de pavimentación vial ubicada en la cuadra ocho de la avenida Guillermo de la Fuente, en el distrito de Comas. El atentado se registró cerca de las 12:30 de la medianoche y ha generado temor entre los obreros de la zona.

Ataque en obra vial deja un muerto y un herido

Según testigos, las víctimas se encontraban sentadas en el borde central de la vía tomando una bebida cuando fueron sorprendidas por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los delincuentes llegaron por la avenida Caraballo y, sin mediar palabra, dispararon hasta cinco veces antes de escapar rápidamente con rumbo desconocido, dejando a ambos trabajadores tendidos en plena pista.

"Fueron 5 o 6 disparos, estabamos en horario nocturno, por el alto tráfico y para evitar accidentes. Uno de mis compañeros falleció y el otros está grave", dijo una de las trabajadoras con mucho temor.

Los obreros identificaron a la víctima mortal como Manuel Hanco Reyes, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, el herido fue identificado como Carlos Castillo Casaverde, quien permanece internado en la clínica Jesús del Norte con diagnóstico reservado. Ambos trabajaban para una empresa concesionaria que brinda servicios a un organismo público descentralizado de la Municipalidad de Lima.

Se trataría de un caso de extorsión

Hasta el momento, los representantes de la empresa no se han pronunciado sobre el atentado. Mientras tanto, los trabajadores exigieron mayor seguridad, pues aseguran temer por sus vidas.

"Todos nosotros estamos acá para trabajar, pero necesitamos mayor seguridad. Si trabajamos es por necesidad, porque tenemos familia en casa y para seguir haciéndolo necesitamos seguridad", dijo uno de los trabajadores.

🔴🔵 Comas: Un muerto y un herido tras ataque armado contra una obra de pavimentación vial en la av. Guillermo de la Fuente.



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La Policía Nacional investiga el móvil del crimen y no descarta que se trate de un caso vinculado a extorsión. Las cámaras de seguridad del sector serán claves para identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre que ocurre en medio de la ola criminal que golpea la capital.

De esta manera, el crimen ha generado preocupación entre los trabajadores de construcción civil y vecinos de Comas, quienes exigen mayor presencia policial ante el incremento de ataques armados en Lima. Mientras las investigaciones continúan, la Policía busca identificar a los sicarios mediante las cámaras de seguridad instaladas cerca de la obra de pavimentación vial.