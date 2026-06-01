¡Atención Arequipa!: IGP activa alerta naranja tras emisión de cenizas del volcán Sabancaya

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus redes sociales a confirmado que el volcán Sabancaya mantiene su proceso de erupción, considerándolo cono una alerta naranja. Este fenómeno que ataca con frecuencia, afecta principalmente al distrito de Huanca y algunas zonas de pastoreo de la región arequipeña.

Situación actual del proceso eruptivo

El volcán Sabancaya permanece bajo la alerta naranja luego del aumento considerable de actividad eruptiva que viene desde septiembre del 2025. Es considerado como el segundo más activo del país, pues este presenta explosiones constantes, liberación de gases y expulsión de cenizas desde noviembre del 2016.

Ante ello, el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), como unidad especializada del IGP, viene haciendo un seguimiento constante. El IGP indica la necesidad de seguir protocolos de prevención para poder proteger a los lugareños y su ganado, tras las enormes emisiones de ceniza.

El 01 de junio, el volcán Sabancaya presentó nuevamente emisión de cenizas, que se encuentran dentro de los parámetros normales.



👉 Verifica el estado situacional en: https://t.co/Qsm3yy0SJp pic.twitter.com/M79Bj2GYkb — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 1, 2026

Este fenómeno se caracteriza por una actividad sostenida durante casi una década. Previamente, se registraron mayores cantidades de explosiones diarias, hecho que fortalece la necesidad de mantener los protocolos y medidas de precaución para las comunidades aledañas.

Según IGP, el monitoreo constante permitirá determinar los cambios en la sismicidad. Esto será un factor clave para detectar la magnitud de futuras emisiones volcánicas. Esta vigilancia es fundamental para resguardar la integridad física de las familias que viven cerca.

Recomendaciones preventivas para los pobladores

Tras este fenómeno, el IGP recomienda el uso frecuente de lentes y mascarillas para evitar daños en las vías respiratorias y digestivas. Por su parte, COEN-INDECI reitera estas recomendaciones así como también exhorta cubrir los depósitos de agua y estar atento a su consumo por la posible contaminación. La institución indica no acercarse al volcán.

📢El @igp_peru informó que a las 11:54 h se registró una explosión con emisión de cenizas en el volcán #Sabancaya. Las cenizas y gases expulsados vienen siendo dispersados por los vientos en dirección a hacia los sectores sureste y sur del volcán; en consecuencia, el distrito de... pic.twitter.com/3OK9yzEiNN — COEN - INDECI (@COENPeru) June 1, 2026

El registro de esta actividad física, como la frecuencia de las explosiones volcánicas solo confirman que Sabancaya se mantiene en un periodo de constante actividad. Por ello, es fundamental seguir con las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier impacto negativo en la salud pública.

Los distritos aledaños necesitan seguir las medidas de protección ante la dispersión de gases y residuos volcánicos. El monitoreo constante permitirá que los servicios de emergencia mantengan la seguridad de los ciudadanos ante cualquier actividad del volcán.

Ante ello, los centros poblados deben permanecer alertas ante la emisión de cenizas y obedecer las indicaciones de las autoridades. El IGP mantendrá el monitoreo constante del fenómeno tras la alerta naranja de la actividad eruptiva.