¡Atención Arequipa!: IGP activa alerta naranja tras emisión de cenizas del volcán Sabancaya

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/06/2026
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus redes sociales a confirmado que el volcán Sabancaya mantiene su proceso de erupción, considerándolo cono una alerta naranja. Este fenómeno que ataca con frecuencia, afecta principalmente al distrito de Huanca y algunas zonas de pastoreo de la región arequipeña.
Situación actual del proceso eruptivo
El volcán Sabancaya permanece bajo la alerta naranja luego del aumento considerable de actividad eruptiva que viene desde septiembre del 2025. Es considerado como el segundo más activo del país, pues este presenta explosiones constantes, liberación de gases y expulsión de cenizas desde noviembre del 2016.
Ante ello, el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), como unidad especializada del IGP, viene haciendo un seguimiento constante. El IGP indica la necesidad de seguir protocolos de prevención para poder proteger a los lugareños y su ganado, tras las enormes emisiones de ceniza.
Este fenómeno se caracteriza por una actividad sostenida durante casi una década. Previamente, se registraron mayores cantidades de explosiones diarias, hecho que fortalece la necesidad de mantener los protocolos y medidas de precaución para las comunidades aledañas.
Según IGP, el monitoreo constante permitirá determinar los cambios en la sismicidad. Esto será un factor clave para detectar la magnitud de futuras emisiones volcánicas. Esta vigilancia es fundamental para resguardar la integridad física de las familias que viven cerca.
Recomendaciones preventivas para los pobladores
Tras este fenómeno, el IGP recomienda el uso frecuente de lentes y mascarillas para evitar daños en las vías respiratorias y digestivas. Por su parte, COEN-INDECI reitera estas recomendaciones así como también exhorta cubrir los depósitos de agua y estar atento a su consumo por la posible contaminación. La institución indica no acercarse al volcán.
El registro de esta actividad física, como la frecuencia de las explosiones volcánicas solo confirman que Sabancaya se mantiene en un periodo de constante actividad. Por ello, es fundamental seguir con las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier impacto negativo en la salud pública.
Los distritos aledaños necesitan seguir las medidas de protección ante la dispersión de gases y residuos volcánicos. El monitoreo constante permitirá que los servicios de emergencia mantengan la seguridad de los ciudadanos ante cualquier actividad del volcán.
Ante ello, los centros poblados deben permanecer alertas ante la emisión de cenizas y obedecer las indicaciones de las autoridades. El IGP mantendrá el monitoreo constante del fenómeno tras la alerta naranja de la actividad eruptiva.