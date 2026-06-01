¡Atención conductores! Esta nueva ley podría dejarte sin brevete por cometer estas infracciones

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dados los últimos accidentes de tránsito que han ocurrido últimamente en todo el territorio nacional, el sistema de sanciones para los conductores con brevete en el Perú se fortalecerá mediante la entrada en vigor de la Ley N.° 32616, una norma impulsada por el Congreso de la República que busca reforzar la seguridad vial y reducir las infracciones de tránsito en las vías del país.

Publicación de la Ley N° 32616

Por medio de una publicación, la cuenta oficial del Congreso del Perú anunció una nueva Ley N° 32616 aprobada por el poder legislativo que se implantó en el diario El Peruano que busca reforzar las sanciones de tránsito. En ese sentido, las autoridades correspondientes buscan frenar la reincidencia y los accidentes automovilísticos que es un aspecto que ha capturado gran cantidad de titulares en los últimos meses.

Dicha nueva legislación establece medidas más estrictas para los conductores que acumulen infracciones y reincidan en faltas graves. Entre las principales disposiciones figura la suspensión e incluso la cancelación de las licencias de conducir en determinados casos.



¡Se refuerza el sistema de sanciones para los conductores del Perú! 🇵🇪



Ahora, con la Ley 32616, promovida por el Congreso, se cancelará y suspenderá las licencias de conducir que tengan reincidencia e infracciones graves. 👊✨ pic.twitter.com/9NYEa1ucTT — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 1, 2026

¿En qué consta la nueva Ley y como afectará a los conductores?

Según se detalló, la norma refuerza el actual sistema de sanciones mediante la acumulación de puntos por infracciones de tránsito. De esta manera, los conductores que registren reiteradas faltas podrían enfrentar consecuencias más severas que las estuvieron contempladas anteriormente.

La Ley N.° 32616 también renueva nuevas disposiciones para la suspensión y cancelación de brevetes cuando se detecten infracciones graves o conductas reincidentes que representen un riesgo para la seguridad de peatones, pasajeros y otros usuarios de las vías.

En los casos de infracciones leves , se suman en el récord del conductor de 1 a 10 puntos.

, se suman en el récord del conductor de 1 a 10 puntos. En los casos de infracciones graves , se suman en el récord del conductor de 11 a 30 puntos.

, se suman en el récord del conductor de 11 a 30 puntos. En los casos de infracciones muy graves, se suman en el récord del conductor de 31 a 70 puntos, excepto cuando estos sean a la vez ilícitos penales, en tal caso se procede a la cancelación de la licencia.

¿Cuál es la finalidad de la nueva Ley N° 32616?

En ese sentido, las autoridades correspondientes, afirman que esta medida forma parte de una estrategia orientada a promover un manejo más responsable con la finalidad de mejorar las normas de tránsito en todo el territorio nacional.

Finalmente, con esta alerta de la nueva ley, los conductores estarán atentos ante hechos que puedan poner en riesgo su brevete al momento de cometer alguna infracción.