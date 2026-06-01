Carrito médico se hace viral por atropellar a QUERIDO jugador en pleno partido: "No lo vi"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El reciente encuentro entre El Nacional y Liga de Portiviejo de la Serie B de Ecuador marcó un momento surrealista en el minuto 71. Parecía que la competencia se desarrollaba con normalidad, hasta el ingreso del vehículo de asistencia médica, la cual terminó arrollando al jugador de manera inesperada.

Descuido médico en plena cancha

El carrito ingresó al terreno para asistir a otro jugador que presentaba molestias físicas. Al momento de retirarse a toda velocidad, el conductor no presenció notó la presencia de Édison Caicedo, quien cruzaba en trayectoria del vehículo, el cual impactó contra el muslo del deportista profesional.

El impacto provocó que el futbolista cayera al suelo con evidentes muestras de dolor, lo cual causó gran preocupación en los presentes. Según los narradores deportivos que cubrían el evento, el incidente fue descrito como un hecho increíble, incluyo llegando a calificarlo como un blooper que rápidamente conmocionó el mundo deportivo.

BIZARRE SCENES IN ECUADOR 😳



Edison Caicedo, a player for Liga de Portoviejo, was run over by the medical assistance cart right in the middle of the match against El Nacional.



(via Zapping Sports)pic.twitter.com/eqpyNn9o4R — TSN (@TSN_Sports) June 1, 2026

La velocidad y la falta de control del conductor dentro de la ruta de salida lograron convertir el procedimiento de emergencia en una escena de riesgo para los atletas, quienes se encontraban en espera de continuar con el evento deportivo. El conductor solo se mostró confundido y no esperaba pasar por eso.

"No lo vi", indicó.

Esta situación causó un intenso intercambio verbal entre los protagonistas, mientras los médicos atendían de inmediato al jugador que se encontraba tendido y permaneció por varios minutos recibiendo los cuidados necesarios. El conductor intentó justificar el accidente con la falta de visibilidad del momento, sin lograr calmar los ánimos.

Continuidad tras el impacto

Pese a la magnitud del impacto y la tensión que se vivió , el jugador pudo reincorporarse tras ser asistido. Caicedo decidió seguir en la cancha sin presentar daños físicos que le impidan participar en el encuentro deportivo. Esto fue celebrado por sus compañeros e hinchas, quienes temían que el impacto causara algo mayor.

El accidente fue insólito.

Liga de Portoviejo logró asegurar su victoria ante El Nacional tras la anotación de Camilo Gonzáles. Este resultado le permitió al equipo visitante sumar puntos importantes en la tabla, mientras que el club local terminó la jornada en la última posición, dejando una tarde amarga para ellos.

Ese suceso resalta la importancia de respetar los protocolos de vigilancia en medio de un partido. La seguridad en el campo de juego es fundamental para evitar accidentes en medio del desarrollo de cada encuentro deportivo que se lleve en la cancha de fútbol.