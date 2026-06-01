Elecciones Regionales y Municipales 2026: Hoy 1 de junio es la fecha máxima para la proclamación de resultados de las primarias

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de los comicios regionales y municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recalcó que hoy, lunes 1 de junio, es la fecha máxima para la proclamación de resultados de las elecciones primarias llevadas a cabo en mayo último.

Como se recuerda, el 17 de mayo, los movimientos regionales "Arequipa Avancemos" y "Pasco Joven" llevaron a cabo este procedimiento bajo la modalidad de afiliados. Mientras que, una semana después hicieron lo propio 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 23 movimientos regionales, bajo el formato de delegados.

Organizaciones políticas empezarán a inscribir a sus candidatos electos

Es importante señalar que, el cronograma electoral para las elecciones regionales y municipales 2026 fue aprobado en diciembre del 2025 por el JNE, a través de la Resolución N.º 0632-2025-JNE, y la convocatoria de los comicios el pasado 7 de enero, teniendo como fecha para la realización de la jornada democrática, el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

Habiéndose realizado las elecciones primarias y a la espera de la proclamación de resultados para este 1 de junio, las organizaciones políticas podrán solicitar la inscripción de sus candidatos electos ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, empezar definir su participación en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

#ERM2026 | #CronogramaElectoral

Hoy es la fecha máxima de proclamación de resultados de las #EleccionesPrimarias, en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre. pic.twitter.com/eckBKFcMPW — JNE Perú (@JNE_Peru) June 1, 2026

El siguiente hito se verá hasta este sábado 6 de junio, fecha en la que se deberá aprobar el padrón electoral definitivo. Siguiendo con el cronograma previsto, este 16 de junio se cierra el Registro de Organizaciones Políticas del JNE; además, las organizaciones políticas deberán presentar oficialmente a sus candidatos políticos.

Lo que sigue según el cronograma electoral

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

El 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 26 338 616 electores hábiles a participar en la jornada de elección de las nuevas autoridades regionales y municipales.

De esta manera se viene llevando a cabo el proceso donde la ciudadanía tendrá la responsabilidad de elegir a nuevos representantes para el período 2027-2031.