Joven de Pucallpa presenta un gran tumor en el hombro y pide ayuda para viajar a Lima

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven de 19 años de Pucallpa que presenta una gran masa de posible origen maligno en el brazo necesita apoyo económico para viajar a Lima y recibir atención especializada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El inicio de la enfermedad

Jhony atraviesa una delicada situación de salud luego de ser diagnosticado con un posible tumor en el hombro en el hospital amazónico de Yarinacocha.

El problema se inició aproximadamente hace 5 meses, cuando el joven comenzó a presentar dolores en el brazo. En un inicio, fue atendido por un sobador de huesos al considerarse una posible lesión. Sin embargo, con el tiempo, su estado de salud se agravó, y fue trasladado al hospital, donde se detectó la posible presencia del tumor.

"Estoy necesitando urgente para mi viaje en vuelo... porque para ir en carro no hay pase ahorita...", declaró el joven.

Debido a la falta de médicos especialistas en la región, el joven necesita ser referido a Lima para recibir atención en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde se determinará si el tumor es de origen maligno o benigno y el correspondiente tratamiento a seguir.

Piden ayuda para viajar a Lima

Su madre, Isadora Picota, de 53 años, dedicada a la venta de artesanías no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos del viaje. Además, le produce mucho pesar ver a su hijo en esas condiciones.

"Quiero que mi hijo se sane. No tengo apoyo... Y no tengo para apoyarlo. No tiene padre, no tengo a mi esposo", comentó la madre.

La situación se complica ya que la familia no cuenta con familiares en Lima que puedan brindarle alojamiento durante el tratamiento de Jhony, lo que dificulta aun más su permanencia en la ciudad limeña.

El joven trabajaba en una barbería para apoyar con los gastos del hogar a su familia tras el fallecimiento de su padre. Actualmente, sufre fuertes dolores y se mantiene bajo tratamiento con analgésicos.

"Venimos luchando días tras días, hemos hecho parrillada, pero no hemos logrado completar porque mi primo ya no aguanta el dolor... Le ponemos ampollas y, de nuevo, vuelve el dolor, y ya no podemos ponerle más. Quiero pedir a la gente de buen corazón que nos ayude para que mañana pueda estar en su cita en Lima. No podemos viajar porque tenemos bajos recursos", declaró Luz Picota, su prima.

La familia es de condición humilde y perteneciente a la comunidad nativa "Alfonso Ugarte". Solicitan apoyo solidario para completar el traslado a Lima y así Jhony pueda recibir la atención médica necesaria. Cualquier ayuda es bienvenida y se puede realizar al siguiente Yape: 912 678 812.