Transportistas descartan disminución en el precio de pasajes tras subsidio anunciado por el Ejecutivo

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José Balcázar finalmente accedió a las exigencias de los principales gremios de transporte urbano de Lima y Callao quienes solicitaban un subsidio económico para así enfrentar al alza de precios de los combustibles. Este respaldo finalmente se confirmó luego de la reunión que sostuvieron este lunes 1 de junio la cual originó la suspensión del paro programado para este martes.

Descara disminución de los pasajes pese a subsidio

A la salida de dicha mesa de trabajo, el dirigente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, conversó con los medios de prensa dando mayores alcances de los puntos acordados.

Al ser consultado por una eventual disminución de los pasajes en el transporte urbano de Lima y Callao, el dirigente descartó rotundamente esta posibilidad ya que el apoyo económico que recibirán solo les cubrirá sus gastos operativos a razón de que el combustible utilizado ha casi duplicado su precio.

Además, Vargas dejó en claro que actualmente los transportistas no solo deben afrontar el impacto de la crisis energética, sino también a las extorsiones por parte de bandas criminales quienes les exigen el pago de cupos para no atentar contra sus vidas.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente de la coordinadora de transporte urbano Héctor Vargas, señaló que buscan que el subsidio sea para los más de 22 mil 300 buses que recorren Lima y Callao. Por tal motivo, se está dando un plazo de dos meses para que las autoridades... pic.twitter.com/7eiyQvXp02 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

"Son dos temas totalmente diferentes. La subida de combustible a sido casi al 100 % y lo que las empresas han subido su tarifa ha sido 0.50 céntimos en el pasaje y con eso se cubre el 20 o 30 % del valor del combustible que ha subido, pero independientemente tenemos un problema que es ajeno que es la extorsión y el sicariato", indicó.

Empresas quebradas y que operan a la mitad de su flota

Debido a esta lamentable situación, Héctor Vargas indicó que hay flotas que no operan a toda su capacidad por el miedo de los conductores. Por ello, en la actualidad hay empresas quebradas debido a la inoperatividad de sus unidades.

"Las empresas no están trabajando con su flota, nuestros acreedores no nos perdonan un solo día si el carro no trabaja y no paga su cuenta por eso decía que algunas empresas ya quebraron", añadió.

Exitosa también pudo acceder a detalles del subsidio acordado con el Ejecutivo el cual será 0.30 céntimos por kilómetros recorridos a las camionetas rurales, 0.40 por minibus y los buses recibirían 0.50 céntimos.

En resumen, el dirigente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, descartó la disminución de pasajes en el transporte urbano a pesar del subsidio que recibirán por parte del Ejecutivo.