Toy Story 5 ficha a una de las cantantes más famosas del mundo para que sea parte de su banda sonora

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A pocas semanas del estreno mundial de la quinta película de Toy Story tras 6 años desde el último estreno de su cuarta entrega, uno de los juguetes más conocidos en el cine regresan con una nueva historia que no solo sorprende por sus nuevos integrantes, sino por la colaboración con una de las cantantes más famosas del mundo que será parte de su banda sonora y ha causado gran cantidad de reacciones en redes sociales.

Esperada colaboración por los fans de la cantante

Por medio de una publicación desde su cuenta oficial, la cantante Taylor Swift confirmó esta mañana lo que ya llevaba semanas hablándose en las plataformas digitales sobre su colaboración con la nueva película de Disney centrada en los juguetes de Andy.

Dicha colaboración se hace realidad luego de una campaña de marketing y de intriga que se ha estado manejando en redes sociales y afiches de manera presencial en el que la marca colocaba las iniciales de la cantante, que justamente coincidían con las de la película. Este accionar generó gran impacto en los seguidores que ya especulaban por una posible colaboración con el universo de Disney.

It's a *Toy* Story 🤠

You knew it! My new original song "I Knew It, I Knew You" for Disney and @Pixar's @toystory 5 will be yours on June 5th. I've always dreamed of getting to write for these characters who I've adored since I was a 5 year old kid watching the first Toy Story... pic.twitter.com/CRdhM5eLBt — Taylor Swift (@taylorswift13) June 1, 2026

¿Cuándo estará disponible la canción en las principales plataformas de streaming?

Según la publicación realizada por la cantante Taylor Swift, la canción se estrenará el próximo viernes 5 de junio, precisamente dos semanas antes del estreno mundial de la quinta película de los juguetes más reconocidos de Disney Pixar que llegará a las pantallas el 19 de junio de este año.

La cantante estadounidense ganadora de más de 10 Grammys compuso la canción junto a Jack Antonoff. "I Knew It, I Knew You" que, según el comunicado oficial, esta inspirada en el personaje de la vaquera Jessie que tiene una trenza pelirroja.

En ese sentido, esta pieza musical marcaría un momento importante en la carrera de Taylor porque representa un regreso al country, género musical con en el que comenzó en la industria.

Taylor Swift's original song, "I Knew It, I Knew You" from Toy Story 5 is yours this Friday. pic.twitter.com/8lAAgtv5y9 — Toy Story (@toystory) June 1, 2026

En conclusión, esta colaboración forma parte de una estrategia entre la compañía internacional con la cantante, a modo que ambas partes se van a ver ampliamente beneficiadas con esta unión.

Luego de conocerse la publicación de Taylor Swift, la página oficial de Toy Story lanzó un video promocional que dice la fecha de estreno de la canción este 5 de junio y el día de estreno de la quinta cinta de la saga el 19 de junio de este año.