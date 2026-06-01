Transportistas tendrán plazo de hasta dos meses para instalar gps en buses y acceder a subsidio económico

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El paro de transporte urbano programado para este martes 2 de junio quedó sin efecto luego que los principales dirigentes del sector sostuvieran una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, quien estuvo acompañado de otras autoridades.

En esta mesa de trabajo, se estableció una serie de acuerdos claves para la continuidad del servicio de transporte público en Lima y Callao. Uno de ellos fue el subsidio económico anunciado por el Ejecutivo que busca mitigar el impacto del incremento del precio de combustible en toda la capital y el primer puerto.

Empresas tienen plazo de dos meses para instalar gps

De acuerdo a lo que exigieron los propios gremios de transporte, este apoyo económico debía ser por kilómetro recorrido y no por galón como se estableció para el transporte de carga pesada y de pasajeros interprovincial.

Para ello, los buses deberán contar con un gps el cual brinde la información necesaria para que el Ejecutivo aplique dicho subsidio. Esto fue confirmado por Héctor Vargas, dirigente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, quien aseguró que las empresas tendrán un plazo de hasta dos meses para la instalación de estos dispositivos y así aplicar al respaldo monetario recién anunciado.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente de la coordinadora de transporte urbano Héctor Vargas, señaló que buscan que el subsidio sea para los más de 22 mil 300 buses que recorren Lima y Callao. Por tal motivo, se está dando un plazo de dos meses para que las autoridades... pic.twitter.com/7eiyQvXp02 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

"Las condiciones de acceso para la renovación de las autorizaciones obligaban a que toda empresa debía tener GPS. Al día de hoy, de 22 mil buses solo 3 mil están transmitiendo la información. Lo que nosotros queremos es que el universo se amplíe y ahí hay una responsabilidad de las empresas de trabajar de la mano con la autoridad y con los proveedores de GPS", indicó.

Ningún vehículo será marginado

El dirigente transportista aseguró que la idea de todos los gremios es que el 100 % de las unidades formales que operan actualmente sean alcanzadas por el subsidio. Eso sí, exigió al gobierno que otorguen una fecha límite para poder compartir toda la información necesaria.

"No es cierto que se esté marginando a algún vehículo o empresa del sector formal del transporte urbano. La idea es que lo reciban todos, pero hay un compromiso compartido entre la autoridad y nosotros, más que compromiso es una responsabilidad compartida. Para ello se está pidiendo que a partir de publicada la norma se ponga una fecha para la contabilización de kilómetros", añadió.

En resumen, las empresas de transporte urbano tendrán plazo de hasta dos meses para instalar gps en sus buses y acceder al subsidio económico anunciado por el Ejecutivo.