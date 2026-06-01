RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Se acabaron las citas virtuales

Trámite de pasaporte por orden de llegada: ¿Cuáles son los locales y horarios de atención?

Desde hoy, lunes 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones inició la atención para el trámite del pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa.

Pasaporte
Pasaporte (Foto: Andina)

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Los ciudadanos ya pueden tramitar el pasaporte electrónico sin necesidad de programar una cita virtual. Desde este lunes 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó la atención directa y por orden de llegada en sus sedes autorizadas, una medida que busca agilizar el proceso y eliminar las esperas en el sistema digital.

Locales en Lima y Callao

Los ciudadanos podrán tramitar su pasaporte electrónico sin cita previa en las siguientes sedes:

Sede principal - Breña

  • Av. España 734, Breña.
  • Lunes a viernes: 6:30 a.m. a 10:30 p.m.
  • Sábados: 6:30 a.m. a 12:30 p.m.

Agencia de Atención al Ciudadano Surco

  • C.C. Jockey Plaza, Av. Javier Prado Este 4201.
  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Más de un millón de extranjeros viven en Perú y casi 900 mil son venezolanos, señala jefe del INEI
Lee también

Más de un millón de extranjeros viven en Perú y casi 900 mil son venezolanos, señala jefe del INEI

Centro MAC Lima Este

  • Mall Aventura Santa Anita, nivel 2 (Av. Carretera Central 111, Santa Anita)
  • Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Lima Sur

  • Open Plaza Atocongo, nivel 2 (Av. Circunvalación 1801, San Juan de Miraflores)
  • Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Lima Norte

Gremios de transporte suspenden paro programado para el 2 de junio tras reunión con el MTC
Lee también

Gremios de transporte suspenden paro programado para el 2 de junio tras reunión con el MTC

  • Mallplaza Comas, sótano 1.
  • Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Migracentro Primavera

  • Real Plaza Primavera (Av. Angamos Este 2681, San Borja)
  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Migracentro Puruchuco

Motociclista dejó un último mensaje a su pareja antes de fallecer en accidente en Av. Alfonso Ugarte: "Espérame"
Lee también

Motociclista dejó un último mensaje a su pareja antes de fallecer en accidente en Av. Alfonso Ugarte: "Espérame"

  • Real Plaza Puruchuco (Prolongación Javier Prado 8680, Ate)
  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m

Migracentro Villa María

  • Real Plaza Villa María (Av. Pachacútec cruce con Av. 26 de Noviembre, Villa María del Triunfo)
  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Callao

  • Mallplaza Bellavista, sótano (Av. Óscar Benavides 3866, Bellavista)
  • Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Ventanilla

  • Av. La Playa s/n, Calle 6 N.° 133, Ventanilla.
  • Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
  • Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Locales y horarios de atención en regiones

Los Centros MAC atienden de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Por su parte, las Jefaturas Zonales de Trujillo, Chiclayo, Puerto Maldonado, Puno, Tarapoto, Tacna y Tumbes atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m

La atención sin cita previa también estará disponible en diversas oficinas de Migraciones y centros MAC del interior del país:

  • Áncash: Centro MAC Áncash (Chimbote).
  • Arequipa: Centro MAC Arequipa.
  • Ayacucho: Centro MAC Ayacucho.
  • Cajamarca: Centro MAC Cajamarca.
  • Cusco: Centro MAC Cusco.
  • Huánuco: Centro MAC Huánuco.
  • Ica: Centro MAC Ica.
  • Junín: Centro MAC Junín (Huancayo).
  • La Libertad: Jefatura Zonal Trujillo.
  • Lambayeque: Jefatura Zonal Chiclayo.
  • Loreto: Centro MAC Loreto.
  • Madre de Dios: Jefatura Zonal Puerto Maldonado.
  • Moquegua: Centro MAC Moquegua.
  • Piura: Centro MAC Piura.
  • Puno: Jefatura Zonal Puno y Centro MAC Juliaca.
  • San Martín: Jefatura Zonal Tarapoto.
  • Tacna: Jefatura Zonal Tacna.
  • Tumbes: Jefatura Zonal Tumbes.
  • Ucayali: Centro MAC Ucayali.

La medida forma parte del proceso de modernización y mejora continua de los servicios que impulsa Migraciones, con el objetivo de brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la ciudadanía. Según informó la entidad, el nuevo esquema permitirá una atención más rápida, cercana y eficiente para quienes necesiten obtener o renovar su documento de viaje.

Temas relacionados horarios Lima Locales migraciones pasaporte

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA