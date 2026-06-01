Trámite de pasaporte por orden de llegada: ¿Cuáles son los locales y horarios de atención?

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos ya pueden tramitar el pasaporte electrónico sin necesidad de programar una cita virtual. Desde este lunes 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó la atención directa y por orden de llegada en sus sedes autorizadas, una medida que busca agilizar el proceso y eliminar las esperas en el sistema digital.

Locales en Lima y Callao

Los ciudadanos podrán tramitar su pasaporte electrónico sin cita previa en las siguientes sedes:

Sede principal - Breña

Av. España 734, Breña.

Lunes a viernes: 6:30 a.m. a 10:30 p.m.

Sábados: 6:30 a.m. a 12:30 p.m.

Agencia de Atención al Ciudadano Surco

C.C. Jockey Plaza, Av. Javier Prado Este 4201.

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

#NotaDePrensa | A partir de este lunes 1 de junio, podrás tramitar tu pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa. 🛂🇵🇪



Los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo se desarrollará la Fase Final de Implementación: "Pasaporte sin cita virtual", a nivel nacional. pic.twitter.com/yPBYlJFd2J — Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 27, 2026

Centro MAC Lima Este

Mall Aventura Santa Anita, nivel 2 (Av. Carretera Central 111, Santa Anita)

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Lima Sur

Open Plaza Atocongo, nivel 2 (Av. Circunvalación 1801, San Juan de Miraflores)

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Lima Norte

Mallplaza Comas, sótano 1.

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Migracentro Primavera

Real Plaza Primavera (Av. Angamos Este 2681, San Borja)

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Desde la sede de Migraciones en el distrito de Breña se registra una larga cola de ciudadanos para tramitar su pasaporte. Desde hoy 1 de junio inició el trámite presencial.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/HR6QBrGqyK — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

Migracentro Puruchuco

Real Plaza Puruchuco (Prolongación Javier Prado 8680, Ate)

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m

Migracentro Villa María

Real Plaza Villa María (Av. Pachacútec cruce con Av. 26 de Noviembre, Villa María del Triunfo)

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Callao

Mallplaza Bellavista, sótano (Av. Óscar Benavides 3866, Bellavista)

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Ventanilla

Av. La Playa s/n, Calle 6 N.° 133, Ventanilla.

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

✈️ ¡Gran noticia! Desde este 1 de junio inicia #PasaporteDirecto. Olvídate de reservar una cita virtual. Ahora podrás tramitar tu pasaporte electrónico por orden de llegada. 📘



📍 Conoce aquí donde podrás obtener tu documento de viaje. #MigracionesPerú 🇵🇪 #PasaporteElectrónico pic.twitter.com/KQJ1VOqia2 — Migraciones Perú (@MigracionesPe) June 1, 2026

Locales y horarios de atención en regiones

Los Centros MAC atienden de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Por su parte, las Jefaturas Zonales de Trujillo, Chiclayo, Puerto Maldonado, Puno, Tarapoto, Tacna y Tumbes atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m

La atención sin cita previa también estará disponible en diversas oficinas de Migraciones y centros MAC del interior del país:

Áncash: Centro MAC Áncash (Chimbote).

Centro MAC Áncash (Chimbote). Arequipa: Centro MAC Arequipa.

Centro MAC Arequipa. Ayacucho : Centro MAC Ayacucho.

: Centro MAC Ayacucho. Cajamarca: Centro MAC Cajamarca.

Centro MAC Cajamarca. Cusco: Centro MAC Cusco.

Centro MAC Cusco. Huánuco: Centro MAC Huánuco.

Centro MAC Huánuco. Ica: Centro MAC Ica.

Centro MAC Ica. Junín : Centro MAC Junín (Huancayo).

: Centro MAC Junín (Huancayo). La Libertad: Jefatura Zonal Trujillo.

Jefatura Zonal Trujillo. Lambayeque: Jefatura Zonal Chiclayo.

Jefatura Zonal Chiclayo. Loreto: Centro MAC Loreto.

Centro MAC Loreto. Madre de Dios: Jefatura Zonal Puerto Maldonado.

Jefatura Zonal Puerto Maldonado. Moquegua: Centro MAC Moquegua.

Centro MAC Moquegua. Piura: Centro MAC Piura.

Puno: Jefatura Zonal Puno y Centro MAC Juliaca.

San Martín: Jefatura Zonal Tarapoto.

Tacna: Jefatura Zonal Tacna.

Tumbes: Jefatura Zonal Tumbes.

Ucayali: Centro MAC Ucayali.

La medida forma parte del proceso de modernización y mejora continua de los servicios que impulsa Migraciones, con el objetivo de brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la ciudadanía. Según informó la entidad, el nuevo esquema permitirá una atención más rápida, cercana y eficiente para quienes necesiten obtener o renovar su documento de viaje.