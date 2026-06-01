Trámite de pasaporte por orden de llegada: ¿Cuáles son los locales y horarios de atención?

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/06/2026
Los ciudadanos ya pueden tramitar el pasaporte electrónico sin necesidad de programar una cita virtual. Desde este lunes 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó la atención directa y por orden de llegada en sus sedes autorizadas, una medida que busca agilizar el proceso y eliminar las esperas en el sistema digital.
Locales en Lima y Callao
Los ciudadanos podrán tramitar su pasaporte electrónico sin cita previa en las siguientes sedes:
Sede principal - Breña
- Av. España 734, Breña.
- Lunes a viernes: 6:30 a.m. a 10:30 p.m.
- Sábados: 6:30 a.m. a 12:30 p.m.
Agencia de Atención al Ciudadano Surco
- C.C. Jockey Plaza, Av. Javier Prado Este 4201.
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Centro MAC Lima Este
- Mall Aventura Santa Anita, nivel 2 (Av. Carretera Central 111, Santa Anita)
- Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Centro MAC Lima Sur
- Open Plaza Atocongo, nivel 2 (Av. Circunvalación 1801, San Juan de Miraflores)
- Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Centro MAC Lima Norte
- Mallplaza Comas, sótano 1.
- Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Migracentro Primavera
- Real Plaza Primavera (Av. Angamos Este 2681, San Borja)
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Migracentro Puruchuco
- Real Plaza Puruchuco (Prolongación Javier Prado 8680, Ate)
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m
Migracentro Villa María
- Real Plaza Villa María (Av. Pachacútec cruce con Av. 26 de Noviembre, Villa María del Triunfo)
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Centro MAC Callao
- Mallplaza Bellavista, sótano (Av. Óscar Benavides 3866, Bellavista)
- Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Centro MAC Ventanilla
- Av. La Playa s/n, Calle 6 N.° 133, Ventanilla.
- Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
- Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Locales y horarios de atención en regiones
Los Centros MAC atienden de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Por su parte, las Jefaturas Zonales de Trujillo, Chiclayo, Puerto Maldonado, Puno, Tarapoto, Tacna y Tumbes atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m
La atención sin cita previa también estará disponible en diversas oficinas de Migraciones y centros MAC del interior del país:
- Áncash: Centro MAC Áncash (Chimbote).
- Arequipa: Centro MAC Arequipa.
- Ayacucho: Centro MAC Ayacucho.
- Cajamarca: Centro MAC Cajamarca.
- Cusco: Centro MAC Cusco.
- Huánuco: Centro MAC Huánuco.
- Ica: Centro MAC Ica.
- Junín: Centro MAC Junín (Huancayo).
- La Libertad: Jefatura Zonal Trujillo.
- Lambayeque: Jefatura Zonal Chiclayo.
- Loreto: Centro MAC Loreto.
- Madre de Dios: Jefatura Zonal Puerto Maldonado.
- Moquegua: Centro MAC Moquegua.
- Piura: Centro MAC Piura.
- Puno: Jefatura Zonal Puno y Centro MAC Juliaca.
- San Martín: Jefatura Zonal Tarapoto.
- Tacna: Jefatura Zonal Tacna.
- Tumbes: Jefatura Zonal Tumbes.
- Ucayali: Centro MAC Ucayali.
La medida forma parte del proceso de modernización y mejora continua de los servicios que impulsa Migraciones, con el objetivo de brindar una atención más ágil, cercana y eficiente a la ciudadanía. Según informó la entidad, el nuevo esquema permitirá una atención más rápida, cercana y eficiente para quienes necesiten obtener o renovar su documento de viaje.