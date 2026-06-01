Menor desaparece tras contactar a desconocidos por el juego Free Fire: Familia teme que haya sido captada

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La angustia se apodera de una familia de San Martín de Porres tras la desaparición de una menor de 14 años cuyo paradero permanece desconocido desde hace varios días. Los familiares sospechan que la menor habría sido influenciada por personas que conoció a través del juego "Free Fire", una de las aplicaciones más populares entre niños y adolescentes en el país.

Temor por una posible captación a través de plataformas digitales

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el pasado jueves, la madre de la adolescente notó la ausencia de su hija cerca de las 6:50 de la mañana, cuando la joven no asistió al colegio.

Desde entonces no ha vuelto a establecer contacto con sus padres. La situación ha motivado una intensa búsqueda y la presentación de la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La familia sostiene que, semanas antes de desaparecer, la menor había incrementado el tiempo que pasaba conectada al juego "Free Fire" y mantenía conversaciones frecuentes con usuarios desconocidos. Esta situación ha llevado a sus padres a considerar la posibilidad de que haya sido convencida para abandonar su hogar por personas que conoció a través de internet.

Especialistas en seguridad digital advierten que algunas plataformas de videojuegos incluyen sistemas de chat y comunicación que pueden ser utilizados por terceros para generar vínculos de confianza con menores. Este proceso, conocido como captación o grooming, suele desarrollarse de manera progresiva y puede derivar en situaciones de vulnerabilidad para las víctimas.

Los familiares de la adolescente han solicitado a las autoridades acelerar las investigaciones para determinar si existió algún tipo de contacto sospechoso previo a su desaparición y si terceras personas tuvieron participación en el hecho.

Familia pide ayuda para encontrarla

La familia y en la colaboración de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos agentes recorrieron junto a ellos los lugares donde la adolescente solía pasar tiempo. La tía de la menor también participó en la búsqueda, recorriendo puntos considerados clave en el barrio.

"Ella no suele salir de casa, solo visita a una amiga que vive frente a la casa de mis padres. No frecuenta otras amistades y es muy aplicada", señaló la madre.

La búsqueda incluyó la solicitud de grabaciones de cámaras de seguridad en la zona, con el fin de determinar si la menor fue recogida por alguien o se reunió con otras personas tras haber sido vista por última vez.

Este caso refleja los desafíos que enfrentan las familias en la era digital y la necesidad de fortalecer la supervisión y educación sobre el uso seguro de internet. Mientras las investigaciones avanzan, la prioridad sigue siendo encontrar sana y salva a la adolescente y esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición.