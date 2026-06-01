Caso Zoila Castillo: MIMP participa de inspección técnico policial tras asesinato de madre e hijo

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que se encuentra participando de la inspección técnico policial tras el asesinato de una madre y su hijo en la región San Martín, como parte del denominado caso Zoila Castillo.

MIMP participa de inspección técnico policial del caso Zoila Castillo

Una madre de familia identificada como Zoila Castillo junto a su menor hijo de seis años fueron hallados sin vida en Uchiza, en la región San Martín. Frente a ello, las autoridades detuvieron como principal sospechoso del hecho a Alexis Alcántara, expareja de la mujer, quien recientemente confesó haber acabado con la vida de los dos.

Ahora, como parte de las pesquisas, este lunes. 1 de junio, se viene llevando a cabo la inspección técnico policial con presencia del investigado. Al respectol, a través de sus canales oficiales el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señaló que viene participando de dicho procedimiento.

"El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del programa Warmi Ñan se encuentra en Tocache participando en la inspección técnico policial que se desarrolla con presencia del investigado, contribuyendo al seguimiento legal del proceso", se lee al inicio de una publicación de su cuenta oficial de X.

En ese sentido, la cartera de Estado que lidera Edith Pariona agregó que se encunetran brindando "acompañamiento permanente" a la familia de Zoila Castillo y que en paralelo "se realiza el seguimiento de las diligencias orientadas al esclarecimiento de este caso".

De igual manera, el MIMP señaló que en Huacho, un equipo interdisciplinario se encuentra llevando a cabo la evaluación y atención del hijo menor de la víctima quien, con el fin de garantizar su protección y bienestar, se encuentra bajo el cuidado de su abuela y su padre.

#Actualización #SanMartín | ante el caso de la madre y su menor hijo encontrados sin vida en Uchiza, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del programa Warmi Ñan se encuentra en Tocache participando en la inspección técnico policial que se... pic.twitter.com/5kAFtThIsY — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 1, 2026

Hombre confiesa haber acabado con la vida de madre e hijo

El último fin de semana, el principal sospechoso de acabar con la vida de Zoila Castillo y su menor hijo, Alexis Alcántara, confesó ante la Policía que fue el autor de sus asesinatos de acuerdo a información vertida por Latina Noticias.

Es así que, como parte de las investigaciones que se vienen realizando como parte del caso de Zoila Castillo, en el que una madre y su hijo fueron hallados sin vida en Uchiza. el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que viene participando de la inspección técnico policial para esclarecer los hechos de este atroz suceso.