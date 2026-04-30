Hallan vehículos robados en propiedad de alcalde de un centro poblado de Puno: Siguieron rastro del GPS

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en conjunto con la Fiscalía Provincial Mixta de Desaguadero, lograron identificar numerosos vehículos menores reportados como robados en una vivienda del alcalde del centro poblado de Alto Patacollo, ubicado en el distrito de Zepita, provincia de Juli, en Puno.

Hallan vehículos robados en C.P. Alto Patacollo

El hallazgo de este centro de acopio de motos robadas se dio gracias a la denuncia de Luis Alberto Mamani Flores (63), un trabajador de la empresa EMSA Puno que señaló haber sido víctima del robo de su vehículo el día anterior en la ciudad de Puno.

Al enterarse de este hurto, los agentes de la PNP emplearon el GPS instalado del vehículo para conseguir ubicar con exactitud su paradero, que resultó siendo ser una vivienda de propiedad del burgomaestre del referido centro poblado.

En cuestión de horas, la Policía se apersonó con la fiscal Evely Laqui Chura hasta el inmueble geolocalizado y se encontraron con la única presencia de la señora Julia Mamani Fernández.

Tras registrarse el interior de la vivienda, las autoridades encontraron cuatro motos lineales, entre ellas una que pertenecía al trabajador de EMSA Puno y otra que contaba con requisitoria vigente desde el año 2016.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En la región de Puno, en el distrito de Zepita, gracias al GPS de una motocicleta, efectivos de la Policía, en conjunto con la Fiscalía, lograron intervenir una vivienda donde hallaron vehículos menores presuntamente robados.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/TXBJVPXE7o — Exitosa Noticias (@exitosape) April 30, 2026

En otros de los ambientes también se encontró un fajo de tarjetas de propiedad de la SUNARP y accesorios vehiculares de dudosa procedencia, cuya posesión no pudo ser justificada por la mujer intervenida.

Asimismo, en la parte posterior del domicilio se encontraron dos motocargas del Estado: una con calcomanías de la Municipalidad de Zepita y otra del Gobierno Regional de Puno.

Ante los hallazgos, Julia Mamani Fernández fue detenida en flagrancia por el presunto delito de receptación agravada. Hasta el momento, el alcalde del centro poblado de Alto Patacollo se encuentra con paradero desconocido, por lo que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades.

¿Qué hacer ante un robo?

Si eres víctima de un robo o asalto se recomienda reportar el hecho a través de una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

En el caso de robo en una vivienda, local comercial o similares, se recomienda no tocar ningún objeto dentro del inmueble, para que posibles pruebas y huellas no sean contaminadas.

En esta ocasión se ha dado a conocer que agentes de la Policía hallaron un depósito de vehículos reportados como robados en un inmueble vinculado al alcalde del C.P. Alto Patacollo.