Caen infractores: 34 conductores fueron sancionados por invadir vía del Metropolitano

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de frenar los accidentes automovilísticos y garantizar un desarrollo ordenado y eficiente para la población, se realizaron operativos en los que decenas de conductores fueron sancionados por invadir la vía del Metropolitano.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realiza operativos especializados en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP). La finalidad de estas intervenciones es identificar a los conductores que usar la vía destinada para uso exclusivo del Metropolitano.

Por esta razón, esta mañana del jueves 30 de abril, se ejecutó una nueva intervención en dos de las avenidas más transcurridas, Túpac Amaru y Honorio Delgado, que se encuentran en el límite de los distritos de San Martín de Porres y el Rímac.

Asimismo, iniciar el operativo y al presenciar actividades irregulares, los agentes de la PNP sancionaron a 34 conductores de automóviles y bicicletas que se encontraban en esta área que no les correspondía abarcar según la normativa.

¿Quiénes pueden hacer uso de esta vía exclusiva?

Dicha vía destinada para el transporte de los buses del Metropolitano solo pueden ser usadas en caso de emergencia y únicamente por entidades debidamente respaldadas como, los bomberos, ambulancias y patrulleros de la Policía Nacional del Perú.

¿De cuánto dinero corresponde la multa por invadir esta vía?

La multa por interrumpir el paso en esta zona vía (G10), corresponde a una sanción grave y el monto a pagar por el conductor es de 440 soles. Incluso, aparte de tener que abonar este dinero, el usuario que manejo perderá 20 puntos en el récord que se encuentra establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito.

Según la normativa plasmada en la Ley 27 200, solo los vehículos autorizados como ambulancias, patrulleros o unidades de los bomberos en emergencia pueden ingresar a la vía, manteniendo las luces y sirenas encendidas para que se tenga en cuenta la relevancia del acto.

Asimismo, el impulso de estos operativos en la capital muestran la preocupación de las autoridades en frenar la problemática en el sistema de transporte.

Dada esta medida, en lo que va del 2026, se han realizado 11 operativos en distintas zonas de Lima Metropolitana y se ha sancionado a 170 conductores.

En conclusión, el uso correcto de las pistas en todo el territorio nacional ayuda a que se frenen los accidentes de tránsito y evitar complicaciones con otras entidades que si pueden tener acceso a esta vía en casos específicos.