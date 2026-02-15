Línea 1 del Metro de Lima: Cierran por breves minutos estación Pumacahua por presunto artefacto explosivo

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estación Pumacahua de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicada en el cruce de la avenida La Unión, Pedro Ruiz Gallo y E, Aguirre en el distrito de Villa El Salvador, fue cerrada por algunos minutos ante la alerta de un posible artefacto explosivo.

Alerta en tren eléctrico

Durante varios minutos los usuarios del tren eléctrico sufrieron de la interrupción del servicio y solo pudieron movilizarse entre las estaciones Bayóvar a Villa María y de Villa El Salvador a Parque Industrial, mientras que aquellos que ya estaban de camino a la estación Pumacahua en el vehículo fueron detenidos por largos minutos.

Según un comunicado publicado por la Línea 1 del Metro de Lima la medida se adoptó por la presencia de un objeto extraño, del que se presumía que podría ser un artefacto explosivo.

Las autoridades policiales fueron informados sobre lo ocurrido y concurrieron a la avenida Separadora Industrian, a la altura del Mercado Jesús el Salvador de Llanavilla. Temporalmente cerraron el tránsito en la zona mientras personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la PNP acudieron para atender la emergencia.

Tras descartar cualquier peligro para los vecinos y los propios usuarios del Metro de Lima, la Línea 1 informó a través de sus redes sociales la reactivación del servicio sin brindar mayor detalle de lo ocurrido minutos atrás.

Proponen recargas digitales para la tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima

La congresista de la República, Katy Ugarte, partidaria de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, presentó un proyecto de ley que busca que las recargas de la tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima se de por aplicativos móviles. En el proyecto se basa en implementar la medida que ya está siendo adoptada por el Metropolitano.

El proyecto de ley N°12702 que dispone la implementación del sistema de recarga digital en la Línea 1 del Metro de Lima, fue recibido el 07 de octubre que busca un sistema de recarga digital para las tarjetas.

La propuesta tiene como fin "garantizar un servicio moderno, seguro y eficiente" y toma como referencia el sistema que opera en el Metropolitano. Con ello, se podría efectuar la recarga digital de la tarjeta desde los aplicativos móviles, sin necesidad de recurrir a un módulo de servicio.

"se entiende por recarga digital el procedimiento mediante el cual los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima pueden transferir fondos de manera electrónica a sus tarjetas de acceso", señala la propuesta.

La Línea 1 del Metro de Lima, informó del cierre temporal de la estación Pumacahua por la alerta de un presunto aparato explosivo, pero tras la revisión policial informaron del restablecimiento del servicio.