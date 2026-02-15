Grave denuncia en Ica: Sujeto habría perpetrado masacre de perros para comercializar su carne

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Indignación en Ica. Un sujeto fue detenido por las autoridades tras ser acusado de perpetrar una masacre de perros en la localidad. Un grupo de animalistas alertó que las mascotas estarían siendo sacrificadas para que su carne sea comercializada. Por ello, exigieron que el sospechoso permanezca detenido hasta que se esclarezcan los hechos.

Perros desparecen en Ica

Ciudadanos del sector de Tierra Prometida, en Ica, han revelado la desaparición de entre siete a ocho perros, diariamente, tras las denuncias de lo dueños de los canes perdidos dando inicio a lo que sería un macabro caso de masacres a perros.

Así, un grupo de animalistas inició por cuenta propia la investigación del presunto raptor de estas mascotas. Tras un trabajo de seguimiento, que involucró a autoridades policiales, el hombre fue capturado en la intersección de la calle Pimentel con el Puente Socorro cuando iba a bordo de una mototaxi desde donde habría lanzado los restos orgánicos de los animales muertos.

La persona fue intervenida dando inicio a las diligencias del caso la cual determinará el grado de participación que tiene esta persona. De acuerdo a la información policial, estos hechos se habrían venido repitiendo desde el diciembre del 2025.

Intervenido negó los hechos

Tras ser capturado, el hombre identificado como Admir Poema Lee Escalante Fernández (41), sería el presunto autor de la captura y comercialización de la carne de los animales.

Al ser interrogado por los animalistas, el sujeto habría indicado que solo había desechado restos de comida y que no estaba relacionado con ningún que se le imputaba.

De acuerdo a los animalistas, la carne de estos canes serían usados para la realización de tamales, embutidos, frituras, entre otros productos que puedan ser comercializados en los mercados.

Se obtuvieron muestras de las bolsas que contendrían los restos de los animales para realizar una pericia oficial que confirme científicamente la procedencia de estos animales.

