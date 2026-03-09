RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Acciones ante lluvias

Premier Miralles anuncia presentación de observatorio para monitorear apoyo ante desastres por lluvias

La premier Denisse Miralles anunció la presentación de un observatorio para conocer la situación de las regiones ante las fuertes lluvias por la presencia del Fenómeno de El Niño.

Presenta observatorio para conocer situación por lluvias en regiones (Andina)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/03/2026

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció la presentación de un observatorio mediante el cual se podrá conocer la situación del país ante las fuertes lluvias que afectan diversas regiones del país.

Observatorio para conocer situación por lluvias

Con el fin de tener información verídica en tiempo real, el Gobierno implementará un observatorio para monitorear el apoyo ofrecido durante los desastres por las precipitaciones en el territorio nacional.

De esta manera, se buscaría que la ciudadanía tenga información adecuada sobre  la respuesta del Estado frente a las emergencias ocasionadas por las lluvias.

"Nosotros esta semana vamos a presentar un observatorio que nos permite tener información y donde todos podemos tener acceso, por ejemplo, saber en mi región cuántas vías están afectadas, a dónde tengo que llamar para registrarme a los bonos y todas esas actividades, porque necesitamos que la población esté informada", indicó.

La premier indicó que se emitirán reportes de lunes a viernes al mediodía para mantener informada a la ciudadanía. Además, con ello, se fortalecería la coordinación entre regiones ante este desastre.

Durante la reunión realizada en el COEN también se presentó el reporte total de los daños ocasionados ante la presencia del Fenómeno El Niño. En este se mostraron las afectaciones a vías, viviendas y personas afectadas ante este fenómeno. "Gracias a este reporte se pueden tomar mejores decisiones y dar un mejor apoyo", precisó.

El anuncio fue dado en compañía del ministro de Salud, Luis Quiroz; de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Agiliza recursos por emergencia

Otros de los anuncios orientados a contrarrestar los daños causados por la emergencia de lluvias es que el Gobierno aprobó una normativa para simplificar los procesos para el uso del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).

Con esta medida aprobada, las municipalidades podrán acceder de manera más rápida a recursos de hasta S/100 mil para atender la emergencia ocasionadas por las lluvias. 

Con ello, las municipalidades podrán acceder de forma más célere a los recursos y realizar intervenciones más rápidas en las zonas más afectadas en las diversas regiones del país.

