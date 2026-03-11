PNP desarticula ocho bandas criminales tras operativos en Lima: Detuvieron a más de 100 personas

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El Ministro del Interior (Mininter) brindó un balance en torno a los operativos policiales realizados en las últimas 24 horas. Según precisaron, se produjo la detención de 107 personas en los distritos de Lima; así como la desarticulación de ocho bandas criminales.

Acciones en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde brindó detalles sobre las intervenciones ejecutadas en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Intervenciones ejecutadas bajo el estado de emergencia permitieron incautar armas de fuego, explosivos y droga en diversos puntos de la capital ", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 11 de marzo.

En tal sentido, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron operativos durante el último martes 10 de marzo, en diversos distritos de Lima. Esta medida se estaría ejecutando en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la declaratoria de emergencia en la capital.

De a lo informado por el Mininter, entre los detenidos se encontraron a 28 personas que mantienen requisitoria vigente. Estos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias de ley.

#NotaDePrensa | Intervenciones ejecutadas bajo el estado de emergencia permitieron incautar armas de fuego, explosivos y droga en diversos puntos de la capital



🗞️ Conoce más ➡️ https://t.co/zokPXsrdvM#SeguridadEnAcción pic.twitter.com/tkn88Kpre7 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 11, 2026

General Vargas brindó detalles de operativos

Por su parte, el general PNP Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, brindó detalles sobre lo que fueron estos operativos. Desde la comisaría Ciudad y Campo en el distrito del Rímac, destacó la labor de las unidades especializadas en realizar dicha labor ante la ola de criminalidad y delincuencia.

"Hay 28 requisitorias de los cuales hay uno por tenencia de explosivos, otro sujeto por hurto agravado, otro por estafa y otro por contrabando y 18 intervenidos por diversos delitos", indicó el general PNP.

Asimismo, detalló que se incautaron tres armas de fuego, 20 municiones y cuatro artefactos explosivos, que, según las investigaciones preliminares, habrían sido destinados para la ejecución de actos criminales por medio del delito de la extorsión.

Además, Vargas se refirió a la desarticulación de la banda criminal denominada 'Los Injertos de la W', que operaba en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). Ante esta intervención, se capturó a Víctor Ramos y José Chunga.

Ambos detenidos portaban un revólver, 20 municiones y cuatro cartuchos de dinamita, además de 2225 ketes de pasta básica de cocaína (PBC).

De esta manera, la Policía Nacional del Perú viene realizando distintos operativos en la capital con la finalidad de combatir la criminalidad organizada y la delincuencia.