¡Atención! Trabajadores del Despacho Presidencial evalúan protesta por incumplimiento de laudos arbitrales

Trabajadores del Despacho Presidencial, representados por el Sindicato Unitario de Trabajadores del Despacho Presidencia (SUTRADP), evalúan tomar medidas de protesta debido al incumplimiento de laudos arbitrales que se arrastran desde 2019.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Jorge Gamarra, secretario general de SUTRADP, aseveró que la situación refleja la falta de comunicación y atención por parte de las autoridades, incluidas las demandas de diálogo directo con la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien hasta ahora no ha escuchado las demandas del gremio.

"Nosotros tenemos varios laudos arbitrales, convenios firmados por la misma institución, pero sin embargo, hasta ahora no se nos atiende. Son laudos arbitrales que vienen desde el año 2019, 2022 y hemos hecho diversos reclamos ante las autoridades competentes. Hemos solicitado reunión con la presidenta de la República, pero lamentablemente no se nos quiere hace caso", manifestó para Exitosa.

Asimismo, el líder sindical ha intentado en reiteradas ocasiones establecer comunicación con la mandataria, sin éxito. Además, manifestó que ante la falta de respuesta, los trabajadores evalúan medidas de protesta como última alternativa para ser escuchados por el Gobierno.

"Insistentemente lo hemos pedido pero lamentablemente no se nos quiere atender, entonces, nosotros estamos pensando tomar medidas de protesta, cada vez que no somos oídos por los funcionarios del Despacho Presidencial (...) Si no atienden nuestros pedidos, estaremos yendo a partir de la próxima semana, previa coordinación con nuestros trabajadores, a una huelga general", aseveró.