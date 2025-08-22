Adulta mayor es desalojada de su vivienda tras sacar préstamo para su vecina: Piden ayuda del MIMP

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho lamentable se dio en la zona de 9 de octubre San Juan de Lurigancho donde una adulta mayor fue desalojada de su casa la cual habitó por más de 40 años. Resulta que la señora Tarcila González de 75 años dejó su vivienda como aval para el préstamo de una vecina la cual no cumplió con los pagos correspondientes.

A raíz de este hecho, la anciana, junto a su esposo de 80 años, tuvo que pasar la noche en la intemperie soportando la fría noche del invierno limeño. Por ello, la afectada pidió ayuda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que puedan atender su caso.

Lo peor de todo es que en dicha morada funciona un comedor popular que brinda almuerzo diario a más de 70 personas que viven a los alrededores. Justamente, todo este embrollo comenzó cuando una personas que acude a este centro asistencial le pidió a la propietaria que pueda ser su aval para sacar un préstamo de 6 mil dólares.

Tarcila González, gracias a su buen corazón, accedió a esta petición, pero con el pasar del tiempo fue metiéndose en un problema serio. Finalmente, una entidad financiera la desalojó de su casa ya que la personas que había sacado el préstamo no cumplió con el pago de las letras correspondientes.

"Yo quiero orientación legal y quiero una carpa porque no tengo donde ir y voy a permanecer acá. Al alcalde de San Juan de Lurigancho también, porque él sabe, ha hecho acá su campaña, inclusive tengo un cuaderno que hago firmar a los serenazgos que vienen por acá", indicó la afectada a nuestras cámaras.

En esa misma línea, la anciana de 75 años detalló que habita esta vivienda desde hace 40 años donde pasó más de una penuria para poder construir su hogar ladrillo a ladrillo. Ante esta situación, también pidió ayuda a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

"Yo he luchado acá en mi casa, he comido tierra, sin agua y ahora me van a venir fácil a quitármela. No es justo que me hagan eso", añadio.

A su vez, decenas de beneficiarios del comedor popular que funciona en dicha dirección también se han visto afectados por este hecho.

"Mis hijitos vienen a comer, yo también vengo a comer gratis y ayer no he comido. La señora es buena persona y nos da comida. Ahora, varias personas nos hemos quedado sin comer", indicó una mujer casi entre lágrimas.

