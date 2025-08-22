Migraciones anuncia que hay 44 mil citas de pasaporte disponibles para agosto: Conoce cómo realizar el trámite

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que todavía existen más de 45 mil citas para tramitar el pasaporte electrónico durante lo que queda de agosto, tanto en Lima como en provincias.

Sin embargo, miles de ciudadanos que ya cancelaron la tasa correspondiente aún no han concretado su programación.

Pasaporte electrónico

Desde mayo de 2024, el pasaporte electrónico tiene una vigencia de 10 años para los mayores de edad. A pesar de esta mejora, más de 10 mil personas que pagaron S/ 120.90 en el Banco de la Nación o mediante la plataforma págalo.pe no han ingresado a reservar su turno en la web de Migraciones.

📍C.C. Real Plaza Puruchuco

✅@Migracentro Puruchuco



📍C. C. Real Plaza Villa María

✅@Migracentro Villa María



📍C.C. Mall Aventura Santa Anita

✅@CentrosMAC Lima Este



📍C.C. Open Plaza Atocongo

✅@CentrosMAC Lima Sur



📍C.C. Mallplaza Comas

✅@CentrosMAC Lima Norte (2/3) — Migraciones Perú (@MigracionesPe) August 22, 2025

Cabe precisar que no es necesario presentar el voucher físico, ya que el sistema valida automáticamente el pago con solo digitar el número de DNI.

Además, unos 5785 ciudadanos que abonaron la tarifa anterior de S/ 98.60 pudieron concluir su trámite tras cancelar el adicional de S/ 22.30, lo que les permitió acceder al documento de viaje con la nueva vigencia de una década.

Cómo acceder a una cita rápida y sin intermediarios

El proceso de programación es completamente virtual y no requiere la contratación de terceros. Tras efectuar el pago de S/ 120.90 bajo el código 01810, los usuarios deben ingresar a la plataforma citaspasaporte.migraciones.gob.pe para elegir sede, fecha y hora de atención.

Migraciones señaló que la disponibilidad es amplia y que en varias agencias existen turnos para ser atendido el mismo día. Los horarios de atención en Lima son de lunes a domingo, de 8:30 a. m. a 8:30 p. m.

Entre las sedes con disponibilidad inmediata en la capital figuran:

Agencia de Atención al Ciudadano Surco - C.C. Jockey Plaza (Surco)

Centro MAC Lima Norte - C.C. Mallplaza Comas (Comas)

Migracentro Primavera - C.C. Real Plaza Primavera (San Borja)

Centro MAC Lima Este - C.C. Mall Aventura (Santa Anita)

Centro MAC Ventanilla - sede municipal (Ventanilla)

Centro MAC Lima Sur - C.C. Open Plaza Atocongo (San Juan de Miraflores)

Migracentro Villa María - C.C. Real Plaza Villa María (Villa María del Triunfo)

Migracentro Puruchuco - C.C. Real Plaza Puruchuco (Ate)

Atención en provincias y ampliación de cobertura

Las citas también están disponibles en las oficinas regionales de Migraciones en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huánuco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Puno, Piura, Tacna, Tarapoto, Trujillo, Tumbes y Ucayali.

Cada sede cuenta con horarios propios que pueden verificarse en el portal institucional www.migraciones.gob.pe.

La entidad exhortó a los ciudadanos a no postergar la programación de su cita y a aprovechar la disponibilidad existente para obtener su pasaporte electrónico en el menor tiempo posible.

De esta forma, Migraciones busca reducir la demanda de pasaportes concentrada en Lima y facilitar que más peruanos accedan a este documento sin costos adicionales ni intermediarios.