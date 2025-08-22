Hermana de chofer herido sobre inseguridad: No hay esperanza mientras la PNP no esté preparada

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana del último jueves 21 de agosto, el conductor de una unidad de transporte público de la empresa Santa Catalina fue herido de bala cuando fue atacado por un falso pasajero en San Juan de Lurigancho. Tras lo sucedido, su hermana criticó el que los delincuentes tengan mejor preparación armamentística que los propios policías.

Hermana de transportista herido muestra indignación

Alejandro Vargas es el chofer que fue herido de bala en la mandíbula y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Hipólito Unanue, la hermana del hombre, Rosa Vargas, mostró su indignación pues hasta el momento no se logra dar con los culpables del ataque.

"Que den con esas bandas delincuenciales, no puede ser que ellos, que son gente de mal vivir, tengan más preparación que nuestra policía. Yo pienso que nuestra policía se prepara precisamente para atrapar ladrones, son técnicos. No puede ser que una banda de delincuentes sea más avezada que ellos, los confrontan cara a cara. No tenemos una esperanza de solución en un futuro, mientras nuestra policía siga así", comentó a Exitosa.

Asimismo, denunció que se retiró el vehículo siniestrado sin que pasara por un peritaje de criminalística, pues hay que recordar que Vargas condujo herido hasta el Hospital de San Juan de Lurigancho tras el ataque.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | La hermana del chofer de la empresa Santa Catalina, que fue atacado en plena ruta en San Juan de Lurigancho, cuestionó que los delincuentes tengan una mejor preparación que la Policía Nacional.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552... pic.twitter.com/EgUt5X5efc — Exitosa Noticias (@exitosape) August 22, 2025

Solicitan especialista para operación de conductor

La familia hizo un llamado al Ministerio de Salud para que se logre conseguir un especialista en cabeza y cuello para tratar a Alejandro Vargas, quien se encuentra internado en UCI con esquirlas de bala en la mandíbula y espera ser operado para la extracción de las mismas.

"Pedir al Ministerio de Salud, por favor si hay más especialistas de cabeza y cuello, puedan venir y apoyar de repente aquí en el Hospital Hipólito Unanue, y así tomar una mejor decisión entre varios y ver que es lo mejor para que mi hermano pueda salir de esta situación", solicitó.

Es en este sentido que los familiares de Alejandro Vargas, una nueva víctima de los ataques contra transportistas que sufren de la extorsión, mostraron su indignación ante la inseguridad que se ha adueñado de nuestro país y frente a la poca preparación armamentística de la PNP para combatir contra la criminalidad