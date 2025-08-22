Trump toma postura sobre reunión trilateral con Putin y Zelenski: "Veremos si tengo que estar ahí o no"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

A pesar de que fue iniciativa suya la cumbre junto a Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no está convencido de participar. En declaraciones para diversos medios, el mandatario manifestó que dependiendo de las circunstancias aceptará reunirse con sus homólogos de Rusia y Ucrania.

Prefiere que ellos se reúnan

Las negociaciones de paz entre rusos y ucranianos se han estacado, pese a las conversaciones que el jefe de la Casa Blanca sostuvo con ambos líderes hace unos días. El conflicto continúa en el Donbas, dejando decenas de fallecidos, razón por la que Trump considera complicado un encuentro pronto.

"Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Es como mezclar el aceite con el vinagre, no se llevan muy bien por razones obvias. Veremos luego si tengo que estar ahí o no, prefiero que no. Prefiero que se reúnan y vean cómo pueden hacerlo", manifestó el presidente estadounidense.

Además, el líder del Partido Republicano expresó su desaprobación por el reciente ataque del Ejército ruso sobre una fábrica estadounidense en Ucrania. El jueves por la noche con un bombardeo con drones y misiles en el oeste del país eslavo, se afectó a una planta electrónica.

"No estoy contento con esto y no estoy contento con nada que tenga que ver con la guerra. He resuelto siete guerras y si realmente piensan en las anteriores, podrían ser 10. Pensé que esto estaría en medio del paquete, en términos de dificultad", sostuvo.

Rusia niega que haya plan para reunión

Del lado ruso, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, descartó que haya una estrategia para que Vladimir Putin y Volodimir Zelenski se encuentren en un corto o largo plazo. Así lo afirmó para la prensa estadounidense tras la reunión que sostuvo el líder del Kremlin con Trump. "No hay reunión planeada", indicó.

Cabe precisar que en 2022, cuando la guerra se intensificó, el mandatario de Ucrania firmó un decreto que le prohibía reunirse con el jefe de gobierno de su país vecino. La decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, formalizó la posición de Kiev de que no se negociaría mientras el actual gobernante esté en el poder.

De este modo, Donald Trump no garantizó su presencia en una reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski. Aunque no hay fecha para dicho encuentro, el mandatario estadounidense prefiere que ellos negocien independientemente, pese a la mala relación que tienen.