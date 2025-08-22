Martín Vizcarra dejará Barbadillo: INPE ordena su traslado al Penal Ancón II

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Martín Vizcarra tienes las horas contadas al interior del Penal de Barbadillo ya que el INPE informó, a través de un comunicado, que el expresidente fue sometido a una nueva calificación por lo cual será trasladado al establecimiento penitenciario Ancón II.

Martín Vizcarra será trasladado a Ancón II

Como se recuerda, en los últimos días el Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado asegurando que la clasificación que determinó que el expresidente sea recluido en Barbadillo contaba con más de una irregularidad por lo que se evaluaba su inmediato traslado a otra prisión.

Ahora, el INPE ratifica esta versión y señala que su Junta Técnica de Clasificación arrojó que Martín Vizcarra debía cumplir los 5 meses de prisión preventiva en el Penal de Lurigancho. Sin embargo, por motivos de seguridad finalmente el exmandatario será enviado a Ancón II donde contará con un ambiente adecuado que garantice su seguridad.

"El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica", indicó el organismo en su comunicado.

Seguidamente, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró que, pese a las críticas, garantiza el respeto a los derechos fundamentales de sus reos en todo el país.

"El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario confirme a la ley y seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares para mantener el orden y seguridad en los establecimientos penitenciarios", señalaron.

Hay una intención de humillarlo

En medio de esta polémica por saber el futuro carcelario de Martín Vizcarra, Exitosa conversó con el abogado del exmandatario, Erwin Siccha, para conocer más detalles de la condición de su defendido.

De acuerdo a su parecer, toda esta controversia se da debido a que existe una consigna que viene desde el poder político más alto con la firme intención de humillar a quien fuera gobernador regional de Moquegua.

"Quisimos tener confianza en lo que estaba realizando el INPE, pero anoche mostraron los memorándum en donde señalaban que la anulación debería corresponder en virtud que los hechos son anteriores a su mandato. Podemos advertir que existe la intención de llevar a Martín Vizcarra a Lurigancho y de querer humillarlo", puntualizó.

De esta manera, el INPE dio a conocer que Martín Vizcarra dejará el Penal de Barbadillo para ser trasladado a Ancón II donde cumplirá los 5 meses de prisión preventiva que la dictaron.