Martín Vizcarra fue trasladado desde Barbadillo hacia el penal de Ancón II

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A solo horas del anuncio del INPE, Martín Vizcarra abandonó el Penal de Barbadillo para ser trasladado a Ancón II donde cumplirá los 5 meses de prisión preventiva que se le dictó en su contra.

Como se recuerda, el Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado sobre la tarde de este viernes 22 de agosto dando a conocer que el expresidente había sufrido una variación en su calificación la cual arrojó que debía ser enviado al Penal de Lurigancho.

Sin embargo, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió, por temas de seguridad, que sea trasladado al Penal de Ancón II de manera inmediata. Esto finalmente se dio por lo que ahora el exjefe de Estado permanecerá recluido al norte de la capital.

Martín Vizcarra es trasladado al Penal de Ancón II

Luego que el INPE decidiera definitivamente el destino de Martín Vizcarra por los próximos 5 meses, Exitosa llegó hasta el Penal de Barbadillo para captar el preciso momento cuándo deje dicho establecimiento penitenciario.

Gracias a ello, se pudo presenciar como el expresidente abandonaba esta prisión en Ate a bordo de un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario el cual fue acompañado por otras dos camionetas de la Policía Nacional del Perú y agentes de abordo de motocicletas.

Noticia en desarrollo...