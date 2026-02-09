Policía disparó a hombre que intervino en discusión: Familia de la víctima pide su captura inmediata

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sujeto que disparó contra un hombre que intervino en la discusión en plena vía pública y registrado en la madrugada, resultó ser un miembro del la Policía Nacional del Perú, por lo que la familia de la víctima pide su inmediata captura.

Policía se fugó del lugar

Se trata del suboficial de segunda Segundo Benito Córdova López, de 30 años, que trabaja para la comisaría de San Calletano en El Agustino, quien fue captado por cámaras de seguridad en el jirón Río Blanco, en Los Olivos, llegando al lugar y estacionando su motocicleta mientras llevaba puesto un casco. En dicho lugar buscó a la inquilina de una vivienda, quien vestía un short y polo negra.

Al salir del domicilio a conversar habría comenzado una fuerte discusión con otro vecino, pues el efectivo aparentemente había consumido alcohol. Debido a la fuerte bulla y gritos el hijo del dueño de la vivienda decidió intervenir en la pelea para calmar la situación, fue en ese momento que el agente policial sacó su arma de fuego y disparó contra el hombre.

Tras ello, en medio de la confusión, el atacante se subió al vehículo menor para huir solo sin destino conocido. Mientras que la fémina y otros vecinos y familiares de la víctima se acercaron hasta él para brindarle auxilio.

La víctima tuvo que ser trasladado de urgencia hasta la Clínica Jesús del Norte, donde ingresó a la sala de operaciones al presentar un impacto de bala a la altura del tórax. Mientras que la mujer que participó de la discusión fue intervenida por la PNP y permanece detenida en la comisaría Laura Caller.

En estado crítico

En diálogo con Exitosa, el hermano de la víctima reveló que su familiar se encuentra en estado crítico y se encuentran esperando su avance y más información médica.

"Debemos esperar porque está en la operación y prácticamente le han quitado más de medio pulmón ante el disparo de este sujeto", contó.

En ese sentido, detalló que su hermano se encontraba por viajar por trabajo cuando todo sucedió, en estos momentos su esposo y dos hijo de 11 y 3 años se encuentran a la espera de la mejora de su padre.

"Que se haga justicia, que capturen a este hombre, que no se tapen nada, que traten de buscarlo como debe ser, que lo metan preso por toda su vida, porque esto no ha sido para asustar, ha sido a quema ropa. Mi hermano, se ve en el video cómo sale caminando sin nada en las manos para poder pedirle que guarde respeto a los vecinos", pidió.

Es por ello que la familia pide que se capture al policía que disparó contra un hombre que intentó intervenir para calmar una discusión.