Universitario pide a CONAR los audios del VAR tras polémico penal cobrado en Cusco

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica por el arbitraje en el partido entre Cusco FC y Universitario de Deportes sigue creciendo. El club crema envió una carta oficial a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) solicitando los audios del VAR correspondientes a la jugada del minuto 82, cuando el árbitro Kevin Ortega sancionó un penal contra Williams Riveros tras la revisión del sistema.

En el documento, fechado el 9 de febrero de 2026, Universitario expresa su "preocupación por las decisiones tomadas por el arbitraje y el VAR" durante el encuentro de la segunda fecha del Torneo Apertura. Según el club, la jugada fue una acción normal de fútbol que no debió ser sancionada, y la decisión influyó directamente en el resultado final, que terminó en empate.

La carta también cuestiona la falta de uniformidad en los criterios aplicados por Ortega. Se menciona, por ejemplo, un "pisotón" contra Alex Valera que no fue sancionado con tarjeta amarilla, mientras que faltas menores cometidas por jugadores cremas sí recibieron amonestaciones. Para Universitario, estas decisiones condicionaron el desempeño del equipo y generaron un perjuicio deportivo evidente.

Carta de Universitario de Deportes.

Solicitudes concretas

El club pide a la CONAR que se entreguen los audios del VAR, especialmente de la jugada del penal y de otras acciones polémicas, para conocer la motivación detrás de las decisiones. Además, advierte que, en caso se confirme que los cobros fueron equivocados, solicitarán sanciones contra Ortega y el árbitro de VAR, Alejandro Villanueva, y que ambos no vuelvan a ser programados en partidos de Universitario durante la temporada.

La carta se suma al reconocimiento público de la propia CONAR, cuyo presidente Juan Sulca admitió que "no hubo penal" y anunció una sanción drástica contra Ortega. Este hecho ha intensificado el debate sobre la calidad del arbitraje en la Liga 1 y la necesidad de mayor transparencia en el uso del VAR.

El caso refleja la tensión creciente entre clubes y autoridades arbitrales en el fútbol peruano. Universitario busca sentar un precedente al exigir acceso a los audios, lo que podría abrir la puerta a nuevas prácticas de transparencia en el campeonato.

Al mismo tiempo, la sanción a Ortega muestra que los errores reconocidos tienen consecuencias, aunque la polémica deja en evidencia la fragilidad del sistema arbitral y la presión que enfrentan los jueces en partidos de alta exigencia.