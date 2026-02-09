Elecciones 2026: Descubre AQUÍ cómo votar correctamente y evitar que tu voto sea anulado

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A puertas de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló el paso a paso para votar correctamente y evitar que tu voto sea anulado el 12 de abril.

Cédula de sufragio en Elecciones 2026

Muchas personas ya tienen en mente al candidato que les gustaría sea el próximo presidente del Perú, así como senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino; sin embargo, su voto podría quedar anulado si no se realizó el correcto proceso al momento de marcar la cédula de sufragio.

En ese marco, en primer lugar la ONPE explicó que la cédula de votación 2026 tiene un tamaño de de 42 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo que puede ampliarse hasta 44 cm, lo que permite que los nombres, logos y fotos de los partidos y candidatos sean fáciles de ver y distinguir.

En la sección correspondiente a la elección del presidente y vicepresidentes, se apreciará el nombre y símbolo de la organización política, así como la fotografía del candidato presidencial.

En los segmentos para las elecciones de senador nacional, diputado regional y Parlamento Andino, se visualizará el nombre de cada organización política, su respectivo símbolo y dos recuadros para el voto preferencial, mientras que para la elección de senador a nivel regional presenta el nombre de la organización política, el símbolo de la misma y un recuadro para voto preferencial.

Paso a paso para que tu voto no sea nulo

En las elecciones pasadas se evidenciaron casos en que los votos de los electores quedaron inválidos, por lo cual, la ONPE también dio a conocer una serie de instrucciones para evitar errores al momento de ir a votar este 12 de abril desde las 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Pues bien, precisó lo siguiente:

Para un voto válido debes marcar una cruz o aspa (X) dentro del recuadro del símbolo o fotografía del candidato de tu elección. Recuerda que los círculos, checks u otros símbolos anulan el voto en esa columna.

dentro del recuadro del símbolo o fotografía del candidato de tu elección. Recuerda que los anulan el voto en esa columna. No se puede marcar más de una organización política en la misma columna.

Si una columna queda en blanco o es anulada por error, las demás columnas correctamente marcadas siguen siendo válidas.

El ente electoral también precisó que sí es permitido el voto cruzado. Puede votar por una organización política en una elección y por otro partido en la otra elección. Pero si no marca nada, su voto será considerado en blanco.

En las elecciones generales de 2026, cada elector emitirá cinco votos diferentes en un mismo día, ya que la cédula de votación está organizada en cinco columnas: presidente y vicepresidente, senadores nacionales, diputados, senadores regionales y Parlamento Andino, por lo que la ONPE les recuerda usar solo la cruz (+) o aspa (X) al momento de votar y evitar que sea nulo.