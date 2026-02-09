Saskia Bernaola y Nataniel Sánchez agradecen gran acogida de 'Mi mejor enemiga': "Estamos contentos"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La comedia peruana "Mi Mejor Enemiga" tuvo una gran acogida en su primer fin de semana en las salas de cine, logrando que se llenarán a nivel nacional y originando que se abran nuevas funciones en diversas cadenas.

Agradecen acogida de 'Mi mejor enemiga'

Además, los asistentes fueron sorprendidos por parte del elenco, logrando una algarabía de parte de sus fanáticos que decidieron verla en su esperado estreno. La ópera prima de Saskia Bernaola inició con buen pie su permanencia en las salas, cuyo primer fin de semana es decisivo para mantenerse en cartelera.

"Estamos contentos con esta acogida, muy agradecidos, pasen la voz a todos sus amigos y familiares. No se van a arrepentir", dijo la comediante.

Por su lado, la protagonista Nataniel Sánchez, indicó que "gracias a todos quienes eligieron este primer día para pasar un gran plan. Vengan con los amigos, con la familia, con la pareja y tengan el mejor plan para salir con el corazón contento".

"Mi Mejor Enemiga" está protagonizada por Nataniel Sánchez, Omar García, Mateo Garrido Lecca, Fiorella Luna, acompañados de: Carlos Casella, Katia Palma, Carla Arriola, Patricia Portocarrero, Armando Machuca, Kukuli Morante, Fernando Bakovich, Ricardo Bonilla 'Timoteo', Karina Rivera, Guillermo Castañeda, entre otros.

Sorprendieron a fans en las salas

El estreno estuvo plagado, además, de visitas sorpresivas del elenco a algunas salas de cine, donde tras la función, sorprendieron gratamente a los asistentes, como el caso de Mall del Sur, Villa El Salvador y Primavera, donde Saskia Bernaola, Nataniel Sánchez y Carla Arriola se hicieron presente.

"Estamos felices, esta función en su primer día de estreno está abarrotada", dijo Saskia Bernaola, ante un auditorio que no salía de su asombro de ver a las actrices y a su directora en vivo y en directo.

"!Felicitaciones!!, gritaba el público en la sala del Mall del Sur, palabras que el elenco no dejaba de agradecer. Acto seguido, Saskia, Nataniel, Mateo y Carla hicieron el clásico selfie con todo el público para el recuerdo.

¿De qué trata 'Mi mejor enemiga'?

Valeria y sus excompañeros de colegio se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. En el reencuentro, salen a flote viejas rivalidades que los llevan a hilarantes situaciones en las que descubrirán el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente.

Prometen romperla en la Fiesta del Cine

"Mi Mejor Enemiga" cuyo estreno originó que se abran nuevas funciones en diversas cadenas, estará como protagonista en la esperada "Fiesta del Cine", donde el precio de la entrada estará a S/.6.50 soles.

Las entradas para la esperada "Fiesta del Cine" son válidas para películas desde hoy lunes 9 hasta el miércoles 11 de febrero.El elenco seguirá recorriendo las salas para disfrutar con los espectadores.