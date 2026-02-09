¿Audios del VAR serán de "carácter público"? Conar toma decisión clave que sacude a la Liga 1

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la polémica por el arbitraje y los reclamos que no paran en la Liga 1, la Conar tomó una decisión clave sobre los audios del VAR que sacude el campeonato y vuelve a poner el tema de la transparencia en el centro de la conversación.

Conar hace importante anuncio

La noticia se conoció en las últimas horas, luego de que la Conar sacara un comunicado oficial y confirmara que, como parte de su política de transparencia, desde ahora los audios del VAR de los partidos de la Liga 1 Te Apuesto van a ser públicos y cualquiera los va a poder escuchar.

La medida se aplicará desde la fecha 3 del Torneo Apertura, lo que marca un antes y un después en la forma en que se viene comunicando el trabajo arbitral en el fútbol peruano. En la primera parte del pronunciamiento, la entidad fue clara al confirmar el alcance de esta determinación.

"La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) informa a la opinión pública que (...) se ha dispuesto que los audios del VAR correspondientes a los partidos de la Liga1 Te Apuesto sean de carácter público", señala textualmente el comunicado.

El anuncio no tardó en generar reacciones, sobre todo porque llega en un contexto de fuertes críticas al arbitraje, luego de varios partidos marcados por decisiones cuestionadas.

¿Cuándo y dónde se escucharán los audios del VAR?

En el mismo documento, la Conar precisó desde qué momento se pondrá en marcha esta nueva política de difusión.

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la Conar difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana", complementa la misiva.

Así, hinchas, clubes y la prensa van a poder saber qué se habló realmente en el VAR, escuchando tal cual la charla entre el árbitro que está en la cancha y los jueces que están metidos en la cabina, justo en el momento en que se toman las decisiones.

La difusión se realizará únicamente por los canales oficiales, tal como lo detalló la propia entidad, evitando así la circulación de versiones incompletas o editadas en redes sociales.

Conar reafirma su compromiso con el arbitraje

En la parte final del comunicado, la Conar también aprovechó para reforzar su postura institucional frente al momento que atraviesa el fútbol peruano.

La entidad reafirmó su "compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional", con el objetivo de seguir elevando el nivel profesional de las competencias.

Según precisa la propia Conar, este trabajo apunta directamente a mejorar el desempeño de los árbitros y a fortalecer la credibilidad del sistema arbitral en todas las categorías del fútbol peruano.

Así, la Conar confirmó oficialmente que los audios del VAR serán de carácter público, una decisión clave que sacude a la Liga 1 y que empezará a aplicarse desde la fecha 3 del Torneo Apertura.