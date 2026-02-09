¿Famoso DT de fútbol en problemas?: Besó a reportera EN VIVO para explicar polémica decisión del VAR

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Conmoción en el fútbol! Famoso director técnico y entrenador de fútbol se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras dar un beso a una reportera en su intento de explicar una polémica decisión del VAR.

Técnico viral por beso a reportera en vivo

Un destacado entrenador y DT de fútbol se ha visto envuelto en una polémica escena que se viralizó rápidamente en redes sociales: se trataría de Luciano Spalleti.

De acuerdo a los primeros reportes, el técnico de Juventus brindaba una entrevista posterior al encuentro deportivo del conjunto turinés contra Lazio, por la fecha 24 de la Serie A donde quedó 2-2, hasta que de pronto tuvo un accionar polémico con la periodista Federica Zille del canal DAZN.

Al inicio comenzó explicándole sobre las decisiones arbitrales del partido de la noche del último domingo 8 de febrero: "¿Un gol anulado y una falta sobre Cabal? El árbitro interpreta como quiere, y el defensor cometió un movimiento imprudente, no estoy aquí para determinar si fue penal o no, estas cosas suceden", expresó.

Escena por polémica decisión del VAR

Seguidamente, Luciano Spalleti denunciaba la intervención del VAR en una jugada entre Douglas Luiz y Patric, en la que el primero agarra claramente al segundo llegándole a golpear la espalda. El árbitro no lo vió y el VAR se lavo las manos, propiciando un gol de los de Turín en una jugada posterior.

Para poder ejemplificar mejor la escena tuvo una actitud inesperada: "¿Te toco el brazo? Es contacto. ¿Te doy un beso? Eso también es contacto. ¿Lo acaricio? Es contacto. Pero el contacto es diferente del impacto. No basta con definir en general qué es contacto, como si lo tocas con la mano, que es falta. No todo contacto es penalti, pero se necesita claridad", acotó.

El técnico de Juventus se agachó y besó el hombro de la reportera de DAZN, generando risas en el estudio donde se encontraban Ambrosini, Hernanes, Douglas Costa y el periodista Andrea Marinozzi, junto a Diletta Leotta, quien no ocultó su sorpresa ante el particular momento vivido.

Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, le dio un beso a una periodista de DAZN para explicar una situación de VAR.pic.twitter.com/gpmFnqs0lF — Vermouth Deportivo 🍸 (@vermudeportivo) February 9, 2026

Técnico de Juventus viral en redes sociales

La escena que tuvo lugar cuando Spalletti cuestionaba la labor del árbitro Marco Guida por no señalar un penalti de Mario Gila, central español del Lazio, al carrilero juventino Juan Cabal, se volvió viral en redes sociales, obteniendo los más sorpresivos comentarios.

"Escena vergonzosa no pidió consentimiento", "¿Qué será un contacto?", "debió avisarle antes de su acción", "otro DT en problemas", acotaron los internautas en X, en el clip difundido por @Guidolino8.

Es así como el DT y entrenador de Juventus se ha visto envuelto en una inesperada escena tras dar un beso en el hombro a una reportera en vivo para explicar una decisión del VAR en el encuentro de su equipo contra Lazio.