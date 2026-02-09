Familiares y colegas de conductor asesinado en Santa Anita piden a la PNP rectificarse tras asegurar que era extorsionador

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Familiares y compañeros del chofer de la empresa de transportes Pesqueros que fue asesinado en Santa Anita, exigieron a la Policía Nacional del Perú rectificarse tras afirmar que el hombre era parte de una banda de extorsionadores.

Indignados tras afirmaciones

Durante el recorrido que realizaron para pedir justicia camino a su entierro con fotos de la víctima y ataúd sobre hombros, expresaron su indignación por las declaraciones realizadas por el coronel PNP Víctor Revoredo, quien afirmó que el fallecido era parte de una organización criminal dedicada a la extorsión.

"A parte de estar molestos estamos indignados de que el señor policía hable así de esa manera, porque en realidad esos mensajes llegaron a todos de acá del trabajo y nosotros como compañeros compartimos esos mensajes y no es justo que el señor hable sin pruebas. Él para lavarse las manos puede decir muchas cosas, pero nosotras somos trabajadores que día a día salimos trabajar", señaló una compañera.

Los colegas y familiares de Bryan Michael Mirabal Camones aseguraron que van a respaldar al fallecido ante cualquier acusación y afirman que continuarán buscando justicia.

"Vamos a respaldarlo porque también es nuestro compañero y como le vuelvo a repetir, somos una familia que va a trabajar para llevar un pan a la casa, pero tampoco es justo que nos maten como animales. (...) Queremos justicia, queremos que el señor presidente haga algo y que no deje impune esto", expresaron.

PNP afirma que era extorsionador

La tarde del último domingo 8 de febrero, el coronel Víctor Revoredo dio una conferencia de prensa informando de los más recientes hallazgos de la PNP sobre el crimen contra del transportista. Durante esta aseguró que la víctima era miembro de una banda de extorsionadores

"El perfil de la víctima era extorsionador. Hay un sinnúmero de chips, uno de esos chips introducidos a este teléfono sospechoso está a nombre de la víctima, si estaría vivo, bueno, estaría detenido", señaló.

Sumado a ello, la PNP sostuvo que se trataría de un ajuste de cuentas, una de las razones es debido a que sostienen que los atacantes esperaron más de una hora que pasar la unidad y dispararon a quemarropa en dirección al chofer.

Es por ello que la familia y colegas del conductor asesinado en Santa Anita empresa Pesqueros exigen a la PNP rectificarse ante la grave acusación.