Rafael Belaunde, candidato a la presidencia, fingió disfrutar de un caldo, pero su rostro delató su incomodidad

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco menos de dos meses para las elecciones generales 2026, los candidatos vienen recorriendo el Perú en busca de los votos necesarios para llegar a Palacio de Gobierno. Una de las fórmulas clásicas para llegar a la población es visitar los mercados y probar los suculentos potajes que ahí venden y que incluso han decidido la intención de voto.

Rafael Belaunde sufre incómodo momento en Chiclayo

Durante su recorrido por un mercado de Chiclayo, Rafael Belaunde Llosa se detuvo en un puesto de caldos donde ofrecen todo tipo de este platillo. Un caldo de cabeza fue el elegido para que el postulante por Libertad Popular compartiera un ameno momento con los residentes de esa zona.

Sin embargo y pese a indicar en repetidas oportunidades lo rico que estaba, el rostro del político lo terminó por traicionar dando claras señales de que el potaje no era de su agrado. Incluso, la señora que lo atendía le ofreció ají y cebolla china para darle algo más de sabor en busca de una mejor reacción.

No obstante, fueron varios segundos donde el postulando no la pasó nada bien ante la atenta mirada de los transeúntes quienes incluso sacaron sus teléfonos celulares para inmortalizar el momento el cual se ha convertido en viral en las redes sociales.

Al igual que Carlos Espa, otro blanco queriendo ser de pueblo. Rafael Belaunde Llosa comiendo en carretilla, como si fuera un reto de vidas extremas ¡Patético! pic.twitter.com/dEtkwTBHTq — Chacotero (@ChacoteroPeru) January 31, 2026

Arremete contra José Jerí

Días atrás, Rafael Belaunde Llosa visitó los estudios de Exitosa para dar a conocer sus propuestas y planes a futuro en caso llegue a la presidencia de la República. Sin embargo, también fue consultado por la reciente polémica protagonizada por José Jerí quien fue captado ingresando a un chifa camuflado.

Al respecto, el postulante de Libertad popular dejó en claro que este hecho es completamente inaceptable ya que se trata del máximo cargo político del país el que está representando. Incluso, dio a entender que el mandatario solo ocupa el sillón de Pizarro con la intención de enriquecerse ilegalmente antes de su salida el próximo 28 de julio.

"Que el presidente se reúna en el chifa con un empresario chino es inaceptable. Y después, resulta que aparece otra reunión. La presidencia es el más alto honor al que puede aspirar un peruano, se tiene que ejercer con toda la majestad y dignidad del cargo", indicó.

En resumen, Rafael Belaunde Llosa, candidato a la presidencia por Libertad Popular, intento disfrutar de una suculento caldo de cabeza, pero su rostro delató su incomodidad al ingerir dicho alimento.